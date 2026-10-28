La huida del senador brasileño Flávio Bolsonaro, derrotado en los comicios presidenciales del pasado domingo, rumbo a Estados Unidos y tras pasar por Argentina, quedó envuelta en una controversia por la supuesta ayuda del Gobierno de Javier Milei y la denuncia de la participación del propio mandatario argentino en la coordinación del operativo.

Durante la jornada del martes, los medios argentinos anticiparon la posible fuga de Bolsonaro a través de este país, a lo que las autoridades migratorias respondieron que no existían registros del ingreso de Bolsonaro a Argentina.

Defeated Brazilian presidential candidate Flávio Bolsonaro and his family have landed in Miami after fleeing his country. This comes a day after they were granted United States visas by the Trump administration. https://t.co/oB91ejWab5 — The Associated Press (@AP) October 28, 2026

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, se limitó a decir en una conferencia de prensa que Argentina no había recibido ninguna solicitud de asilo por parte del senador brasileño. Milei optó por mantener el silencio.

En la noche del martes, el abogado mexicano Simón Levy, cercano a la familia Bolsonaro, aseguró en una entrevista con el canal argentino A24 que el presidente argentino estuvo involucrado y al tanto de las gestiones para coordinar la salida del brasileño hacia Estados Unidos.

"Gracias al presidente Milei, hoy Flávio Bolsonaro está vivo", dijo Levy, quien agregó: "El único que estaba enterado de esto es el presidente Milei. Él ha estado y estuvo en parte de la coordinación de toda esta operación".

El diario La Nación informó que el asesor presidencial Santiago Caputo estuvo en la provincia de Misiones, fronteriza con Brasil, durante la noche del martes, cuando despegó la aeronave que trasladó a Bolsonaro, lo que -a juicio de los medios argentinos- es un dato que confirmaría que el Gobierno argentino colaboró activamente con el operativo que posibilitó su salida.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, en la madrugada de este miércoles, Flávio Bolsonaro, su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas ingresaron al país el martes a las 22.50 hora local (1.50 GMT del miércoles) por el puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones.

Bolsonaro lo hizo con su pasaporte italiano, mientras que sus familiares con su documentación habitual, según se constató en el plan de vuelo, publicado por la prensa argentina.

Desde Migraciones afirmaron a EFE que no se incurrió en ninguna irregularidad legal: “ No podemos impedirle entrar al país con su pasaporte europeo”.

Cuarenta minutos después, a las 23:30 hora local (2:30 GMT del miércoles), abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly S.A. en el aeropuerto de Puerto Iguazú, con destino a Guayaquil (Ecuador), desde donde se dirigieron a Miami (Estados Unidos).

Hasta el momento, tanto Milei como sus ministros y colaboradores no han hecho declaraciones públicas sobre el operativo que permitió fugarse a Bolsonaro.

En un contexto de confrontación entre Milei y el vencedor de las elecciones del domingo en Brasil, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, el Gobierno argentino confirmó el martes que no emitirá un pronunciamiento oficial para felicitar al mandatario reelecto.

La salida del ultraderechista Bolsonaro se produjo después de que el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes le ordenara la entrega de sus pasaportes y le prohibiera abandonar Brasil, en el marco de investigaciones por lavado de dinero.

Todos los partidos de la oposición a Milei en el Congreso argentino han pedido explicaciones sobre cuál habría sido el papel del Gobierno en el operativo.