La líder sindical y activista estadounidense Dolores Huerta, compañera del sindicalista César Chávez en la campaña en favor de los trabajadores migrantes, falleció a los 96 años, informó su familia este miércoles.

Huerta fue vicepresidenta de United Farm Workers, el sindicato que fundó junto a Chávez, organizando huelgas y paros laborales durante cuatro décadas que lograron mejoras en las condiciones laborales para los millones de hombres y mujeres que trabajan en los campos de Estados Unidos.

"Nos entristece profundamente anunciar que nuestra amada madre, Dolores Huerta, falleció hoy a la edad de 96 años", dijo la familia en un comunicado.

"Sabemos que muchos de ustedes alrededor del mundo comparten nuestro duelo, y en los próximos días estaremos dando a conocer los planes para reconocer y celebrar su increíble vida y legado", añadió.

Nacida en Nuevo México y criada en California, Huerta tomó las riendas del movimiento campesino estadounidense en la década de 1960 junto a Chávez.

En ese momento estaba criando a siete hijos, mientras atravesaba un divorcio.

Mientras Huerta era la fuerza organizadora detrás del sindicato, Chávez era su líder carismático y el rostro público que se convirtió en un ícono para generaciones de la izquierda, incluso después de su muerte en 1993.

Pero esa fama y la relación aparentemente estrecha entre ambos ocultaba un oscuro secreto que salió a la luz este año, cuando Huerta reconoció que fue una de varias mujeres a las que Chávez había violado.

En su caso, las violaciones dieron lugar a dos embarazos.

"La primera vez... no sentí que pudiera decir que no porque era alguien a quien yo admiraba, mi jefe y el líder del movimiento al que ya había dedicado años de mi vida", dijo al The New York Times, que publicó la primicia.

"La segunda vez fui forzada, en contra de mi voluntad, y en un entorno en el que me sentía atrapada", añadió.

Huerta siguió siendo una figura galvanizadora de la izquierda estadounidense hasta pasados sus 90 años, con campañas contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump.

"La gente se está acercando porque quiere hacer algo. Tenemos que ser mucho más activos, porque lo que está pasando ahora es enorme", dijo a la AFP durante una entrevista en julio de 2025, en alusión a esas campañas contra la inmigración ilegal.

Huerta se codeó con algunas de las personas más influyentes de Estados Unidos durante décadas.

En 1968 se hallaba junto al aspirante presidencial demócrata Robert F. Kennedy, hermano del asesinado expresidente John F. Kennedy, apenas unos minutos antes de que lo mataran a tiros.