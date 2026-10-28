Una nueva alerta de seguridad alimentaria advierte por el uso de una popular marca de mantequilla por posible contaminación que afecta la salud.

De acuerdo con un anuncio hecho por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), dicha mantequilla ha sido retirada del mercado por la presencia de levadura, moho, y E.coli; la agencia le ha asignado un nivel de riesgo II.

La mantequilla vegetal salada estilo europeo de Miyoko’s Creamery fue retirada por su fabricante Prosperity Organic Food, Inc de manera voluntaria, y aún la alerta se mantiene activa por parte de las autoridades de la FDA.

El nivel de riesgo asignado apunta que puede causar “consecuencias adversas a la salud temporales o médicamente reversibles” en caso de ser consumida.

De acuerdo con el reporte de la agencia estadounidense, el retiro comenzó a realizarse este fin de semana después de que la cadena de supermercados Market Basket emitiera una notificación a los clientes sobre los altos niveles de levadura que fueron hallados en un lote que no cumplían con los estándares de calidad.

¿Cómo identificar el producto contaminado?

El producto afectado es perecedero, se almacena en refrigeración o congelación y viene en paquetes de seis unidades de 8 onzas; esta información debe de ser visible:

Etiqueta del producto: Mantequilla de leche vegetal orgánica estilo europeo de Miyoko's Creamery

Peso neto: 3 libras (paquete de 6 unidades de 8 onzas)

Número de lote: 1007871

Fecha de caducidad: 5 de noviembre de 2026

UPC 857554005773

La FDA pide que los productos sean retirados del mercado en su totalidad y que sean devueltos en caso de haber sido comprados.

Hasta el momento se sabe que los productos fueron vendidos en Connecticut, Florida, Georgia, Iowa, Illinois, Indiana, Maryland, Nueva Jersey, New Hampshire y Wisconsin, en Estados Unidos.

En caso de tener un producto de esta mantequilla en casa, la FDA recomienda no consumirlo y devolverlo al lugar de compra para obtener un reembolso.

¿Qué es el E.coli, qué causa y cuáles son los síntomas?

De acuerdo con la FDA y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el E.coli es una bacteria que suele causar complicaciones y problemas gastrointestinales severos. Los síntomas van desde diarrea, náuseas y vómito, en casos extremos, los pacientes pueden sufrir el síndrome urémico hemolítico (SUH), una afección que deriva en insuficiencia renal.

Los niños pequeños y adultos mayores son más vulnerables a sufrir infecciones graves.

Los síntomas suelen aparecer entre 3 y 4 días posteriores a la ingesta de la bacteria; los adultos sanos suelen recuperarse dentro de los primeros 7 días de la infección.