Kim Kardashian vivió una aterradora experiencia junto a Kanye West durante un viaje a África en 2018, de acuerdo con su nueva biografía autorizada.

Jonathan Van Meter, autor de Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, que salió a la venta este martes, detalló que durante ese viaje "las cosas llegaron a un punto de no retorno" entre Kim y Kanye.

El libro incluye entrevistas con Kim y testimonios de amigos, familiares y colaboradores cercanos, entre ellos el de Farnaz Farjam, productora ejecutiva de Keeping Up with the Kardashians.

Farjam le contó a Van Meter que fue durante ese viaje cuando se dio cuenta por primera vez de que las cosas no estaban bien entre la pareja.

Según el libro, se encontraban filmando en Uganda cuando Kanye se puso agitado y paranoico. El cantante aseguraba que alguien intentaba drogarlo, por lo que la policía acudió al lugar con armas.

“Estaban filmando en un lugar remoto de Uganda cuando Kanye se puso paranoico y agitado. Básicamente, logró que la policía local creyera que había gente tratando de drogarlo, así que llegaron con las armas en la mano. Hizo que registraran las habitaciones de todos", escribió Van Meter.

La situación escaló a tal grado que "uno de los policías le apuntó con un arma a la cabeza a Kim", de acuerdo con Farjam.

La productora describió el momento como "intenso" y aseguró que "al final tuve que conseguir un jet privado y sacar a mi equipo de ahí".

A pesar de lo ocurrido, Farjam aseguró que "perdonó" a Kanye, pues atribuyó su comportamiento a su enfermedad.

"Padece trastorno bipolar y en ese momento se encontraba en una fase maníaca", afirmó.

Kim Kardashian asegura que es una carga tener hijos con Kanye West

En otra parte del libro, Kim Kardashian admitió a su biógrafo que se preocupa a diario por Kanye West. Sin embargo, reconoció que compartir hijos con él es una carga, pues no se llevan bien.

“Ay, me preocupo por [Kanye] todo el día. Todo el tiempo. Es el papá de mis hijos, nunca dejaré de preocuparme por él. Y esa es una gran carga: tener hijos con alguien con quien no necesariamente te llevas bien. Mis hijos nunca se enterarían de eso”.