El expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) lamentó este miércoles el fallecimiento del líder histórico de la izquierda mexicana Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, con quien participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una de las principales fuerzas de oposición del país durante décadas.

"Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren", expresó López Obrador, en un mensaje en X.

El expresidente envió además sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del histórico dirigente de la izquierda, a quien describió como "precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México".

Cárdenas y López Obrador participaron en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a finales de la década de 1980, tras la ruptura de un sector del entonces gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Su relación política se extendió durante décadas, con momentos de cercanía y también de diferencias. En 1996, Cárdenas respaldó la llegada de López Obrador a la presidencia del PRD, partido que se consolidó como una de las principales fuerzas de oposición en México.

Ambos fueron jefes de Gobierno de la Ciudad de México. Cárdenas ocupó el cargo entre 1997 y 1999, mientras que López Obrador lo hizo de 2000 a 2005.

Las diferencias entre ambos se hicieron más evidentes después de las elecciones presidenciales de 2006, cuando Cárdenas cuestionó la estrategia política de López Obrador.

Sin embargo, mantuvieron acercamientos posteriores. En 2012, Cárdenas expresó su deseo de que López Obrador ganara la Presidencia y, en 2018 , lo felicitó tras su victoria electoral.

López Obrador reconoció entonces a Cárdenas como uno de los precursores del movimiento democrático que abrió el camino para la llegada de la izquierda a la Presidencia de México.

Cárdenas, nacido el 1 de mayo de 1934, falleció este miércoles a los 92 años, según informaron políticos y medios mexicanos.

Fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular (1997-1999), gobernador del estado occidental de Michoacán (1980-1986), y tres veces candidato presidencial (1988, 1994 y 2000).

También fue el principal fundador del PRD, partido que durante décadas fue el principal referente de la izquierda electoral mexicana. EFE