¡No paran de surgir advertencias por supuestas catástrofes futuras! Ahora, es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos es quien emitirá una alerta nacional como parte de los ensayos que realiza para preparar a la población ante una crisis.

¿Qué está pasando? ¿De qué se trata el alertamiento? De acuerdo con un comunicado emitido por la FEMA, un sonido de emergencia irrumpirá en los televisores y radios de todo Estados Unidos el próximo martes 17 de noviembre de 2026.

Durante unos instantes, la programación habitual quedará interrumpida para dar paso a un mensaje nacional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, en un ejercicio que pondrá a prueba la capacidad del país para transmitir alertas ante una crisis, como una guerra, un desastre natural, terremotos o cualquier hecho que ponga en peligro la vida.

El simulacro comenzará a las 2:20 p. m., hora del este, y la interrupción durará aproximadamente un minuto. Aunque el escenario puede parecer sacado de una película apocalíptica, las autoridades aseguran que no se trata de una emergencia real.

La prueba se realizará en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y alcanzará a estaciones de televisión y radio, además de servicios de cable, televisión satelital y otros proveedores participantes.

Los estadounidenses podrían escuchar los tonos característicos de una alerta de emergencia y ver un mensaje en sus pantallas que anunciará que se trata de un ejercicio nacional. El aviso estará disponible en inglés y español y tendrá una instrucción clara: no hay motivos para entrar en pánico ni realizar ninguna acción.

¿La alerta también sonará en los celulares?

Uno de los detalles más llamativos del simulacro es que los teléfonos celulares no recibirán la alerta de prueba. A diferencia del ejercicio nacional de 2023, cuando FEMA activó tanto las transmisiones de radio y televisión como las notificaciones inalámbricas, esta vez las autoridades evaluarán exclusivamente el Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

En este sentido, mientras las pantallas y los altavoces transmitan el mensaje de alerta por crisis, los celulares permanecerán fuera del ejercicio.

Esto no significa que Estados Unidos vaya a desactivar las alertas de emergencia en los teléfonos. El sistema de notificaciones inalámbricas (WEA) continuará funcionando para avisar sobre huracanes, tornados, amenazas a la seguridad pública y otras situaciones que representen un peligro real. Es decir, si ocurre una emergencia independiente el 17 de noviembre, los celulares compatibles todavía podrán recibir una advertencia oficial.

¿Qué escucharán los estadounidenses durante la prueba de FEMA?

A las 2:20 p. m., hora del este, las emisoras participantes interrumpirán sus programas para transmitir el mensaje de FEMA. Aunque el aviso oficial hará referencia al periodo comprendido entre las 2:20 y las 2:50 p. m. , esto no significa que la televisión y la radio quedarán fuera del aire durante media hora: la interrupción efectiva está prevista para durar alrededor de un minuto. Después, los programas regresarán a la normalidad.