La reconciliación entre el príncipe Harry y la familia real británica parece estar lejos de concretarse. Aunque el duque de Sussex ha expresado públicamente su deseo de recuperar los vínculos con sus familiares, un nuevo reporte señala que Kate Middleton tendría una condición para retomar su relación: recibir una disculpa de Harry, dirigida tanto a ella como a su esposo, el príncipe William.

De acuerdo con información publicada en la revista Heat, la princesa de Gales no consideraría suficiente que Harry busque arreglar sus diferencias únicamente con el rey Carlos III o con la reina Camila. La supuesta exigencia sería que también reconozca el daño que provocaron sus declaraciones y las de Meghan Markle sobre la familia real.

¿Qué le pide Kate Middleton al príncipe Harry para reconciliarse?

Según el reporte del medio, Kate Middleton consideraría que cualquier intento de reconciliación debe incluir una disculpa sincera para ella y el príncipe William. La versión también señala que el duque de Sussex estaría contemplando acercarse a la reina Camila para mejorar su relación con su padre.

La fuente reveló a Heat que aunque Kate comprende el deseo de Carlos III de recuperar la tranquilidad familiar, todavía existen resentimientos por los acontecimientos de los últimos años.

¿Por qué Kate Middleton quiere que Harry se disculpe con ella y William?

El distanciamiento entre los príncipes de Gales y los duques de Sussex se ha prolongado durante varios años y tiene su origen en distintos episodios que hicieron públicas las diferencias dentro de la familia real británica.

Uno de los momentos más polémicos ocurrió en marzo de 2021, cuando Harry y Meghan Markle concedieron una entrevista a Oprah Winfrey en la que hablaron sobre su experiencia dentro de la monarquía.

Durante la conversación, Meghan relató que había tenido un desacuerdo con Kate Middleton antes de su boda con el duque, relacionado con los vestidos de las damas de honor. También, afirmó que la situación había sido al revés de lo que se publicó en los medios: según su versión, Kate fue quien la hizo llorar y posteriormente se disculpó.

Otro de los asuntos que generó controversia fue la revelación de que, antes del nacimiento de Archie, hubo conversaciones dentro de la familia real sobre el color de piel que podría tener el hijo de los Sussex.

¿Meghan Markle también tendría que disculparse con Kate Middleton?

No existe una confirmación oficial de que la princesa haya exigido una disculpa de Meghan.

¿Kate Middleton quiere que Harry y William se reconcilien?

Medios británicos han informado que Kate desea que los hijos de la princesa Diana se acerquen y arreglen sus diferencias, aunque hasta ahora no lo ha conseguido.