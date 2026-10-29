La amistad entre Tom Cruise y Kate Middleton estaría despertando preocupaciones dentro del Palacio de Buckingham sobre todo después de que comenzó a circular información que asegura que el actor estaría por mudarse a Reino Unido y que la razón de esto sería porque quiere reforzar los lazos con la familia real, en particular, con la esposa del príncipe William.

Después de coincidir en la alfombra roja de la película Digger, el actor estadounidense no ha dejado de elogiar a la princesa de Gales, mientras distintos reportes han reavivado las versiones sobre una relación cada vez más cercana con ella y el príncipe William.

Los rumores también apuntan a una supuesta incomodidad dentro del Palacio por la cercanía del protagonista de Misión imposible con la pareja real, así como una molestia de parte de William por la forma en la que Cruise se expresa de Middleton en público.

"Nadie monta espectáculos como la realeza británica", declaró una fuente a RadarOnline, la cual indicó que, al parecer, ese tipo de atención es la que Cruise aprecia. "En Londres, Tom no es un actor más promocionando otra película. Lo tratan como al rey de la ciudad. Hollywood lo trata como a una estrella de cine. Londres lo trata como a un jefe de Estado visitante", enfatizó.

Después del estreno de Digger, Tom Cruise habló sobre los príncipes de Gales y destacó la personalidad de ambos. En una entrevista con ExtraTV, el actor describió a Kate como una mujer inteligente, divertida y con un extraordinario sentido del humor. También elogió el vestido morado que llevó durante la premier y lo calificó como espectacular. Sobre el príncipe William, Cruise comentó que había hecho una buena elección al casarse con Kate.

Pero estas palabras a William no le agradaron, a pesar de que el actor intentó halagarlo. Fuentes cercanas a la Casa Real revelaron a RadarOnline que al parecer el heredero al trono tuvo un ataque de celos por la atención mediática que Kate y Cruise recibían juntos.

De igual forma en el palacio también existen preocupaciones sobre la relación, pero no son del mismo tipo que las de William. El experto en realeza Rob Shuter informó que al palacio le preocupa más la imagen que proyecta un cienciólogo al relacionarse con Kate.

"A nadie le preocupa que Kate se fugue con Tom Cruise (...) lo que les preocupa es que la Cienciología se acerque a los futuros reyes. Eso es un asunto completamente distinto", mencionó Shuter, quien agregó: "Esto se debe principalmente a que el rey Carlos es el Gobernador Supremo de la Iglesia de Inglaterra, y como todos sabemos, William asumirá ese cargo cuando ascienda al trono. Esto significa que cualquier acercamiento a otra religión, por no hablar de una tan controvertida como la Cienciología, plantea complicaciones evidentes".