Emma Coronel se ha coronado como una de las reinas del Halloween con su más reciente disfraz, mismo que destacó su belleza, trabajada silueta y diminuta cintura.

A través de sus redes sociales, la esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera compartió detalles de su disfraz para Halloween, con el que canalizó a La novia de Chucky, pero con un toque más sexy y glamoroso.

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El atuendo constó de un corsé strapless de escote corazón, a juego con una minifalda hecha con encaje blanco, además de una chamarra de cuero negra, medias negras de rejilla y botas extra largas con botones plateados a los costados.

También le sumó un par de guantes de encaje blancos con los dedos descubiertos y un par de gargantillas, una negra y una dorada. Su peluca rubia formó parte de su look, así como si maquillaje intenso, incluido labial negro con un lunar falso sobre los labios y sombras oscuras en los párpados.

Previo a este disfraz, Emma Coronel compartió los detalles de un look gótico que usó en días anteriores, con un vestido negro con corsé rojo, gargantilla de encaje y un velo negro.

Hace unos días, la modelo dio de qué hablar después de participar en una transmisión en vivo junto al creador de contenido Davis Flow. Y es que durante una dinámica, ambos le preguntaron a la inteligencia artificial quién era Emma Coronel Aispuro, a lo que la herramienta contestó que era una mujer estadounidense conocida por su matrimonio con el capo de la droga el Chapo Guzmán.

Emma Coronel presume diminuta cintura con sexy disfraz de 'La novia de Chucky' para Halloween. Foto: Instagram / @emma.coronel.official

Además, la IA respondió que había sido condenada en 2021 a tres años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

En cuanto a su situación legal tras haber sido liberada en 2023, Emma recientemente reveló en uno de sus videos en vivo que su condena de libertad condicional, que le siguió a la encarcelación, finalizó de forma anticipada.

Según contó la celebridad de las redes sociales, un juez federal de Estados Unidos determinó adelantar un año el final de su libertad condicional. Al parecer la decisión fue tomada a partir de su buen comportamiento.

“Mi probatoria supuestamente se terminaba el año que entra. El juez hizo una investigación, los agentes vieron que yo estaba haciendo todo perfectamente. Checaron todo y vieron y determinaron que merecía terminar mi probatoria un año antes”, reveló.

Emma fue detenida por el FBI el 22 de febrero de 2021 en Virginia. Meses después se declaró culpable de tres delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, además de su participación en la fuga de su esposo del penal del Altiplano en 2015. En noviembre de ese año recibió una condena de 36 meses de prisión y una multa de 1.5 millones de dólares.

La modelo recuperó su libertad el 13 de septiembre de 2023, tras cumplir casi dos años de prisión, pero quedó sujeta a cuatro años de libertad condicional, cuyo plazo debía terminar en septiembre de 2027. Sin embargo, en enero de 2026, su defensa presentó una solicitud ante una corte federal de Washington D.C. para conseguir que esta supervisión terminara antes de tiempo.

De acuerdo con información publicada por Anabel Hernández, los abogados argumentaron que Coronel cumplió con sus obligaciones legales, pagó las multas impuestas y mantiene estabilidad familiar y profesional.