Meghan Markle podría no recibir apoyo público de la familia real británica en medio de la investigación contra su padre, Thomas Markle, por presunta posesión de material de abuso sexual infantil.

Una fuente citada por Radar Online aseguró que "no parece probable" que la duquesa de Sussex reciba apoyo del Palacio de Buckingham, debido a la gravedad de las acusaciones y a que la familia real no querría involucrarse en la polémica.

"La familia real básicamente ha acordado no brindarle apoyo, ya que las acusaciones en torno a su papá son muy inquietantes y, sencillamente, no quieren verse envueltos en eso" , explicó.

La fuente también señaló que el Palacio suele actuar con cautela cuando se trata de controversias relacionadas con familiares de miembros no activos de la monarquía.

"El Palacio siempre se ha mostrado extremadamente cauteloso a la hora de verse envuelto en polémicas que involucran a familiares que no forman parte de la monarquía activa".

Si bien consideró que podría existir simpatía por Meghan en privado, no cree que una postura pública de parte del rey u otro miembro de alto rango de la realeza esté sobre la mesa.

"Es muy posible que, en privado, haya simpatía por lo que está pasando Meghan, pero eso es muy diferente a que el rey u otros miembros de alto rango de la realeza den un paso al frente para ofrecer apoyo público".

Otra fuente citada por el medio aseguró que la relación de Meghan con la familia real "sigue siendo complicada" y está marcada por "una distancia considerable". Además, consideró que la polémica con su padre "no cambiará eso en el corto plazo".

La fuente también señaló que la situación podría hacer que la duquesa de Sussex se sienta "particularmente aislada" de la familia de Harry, justo cuando "está lidiando con una enorme angustia emocional".

Hallan nuevas evidencias en contra del padre de Meghan en México

La mañana de este viernes 30 de octubre, Daily Mail reveló que tuvo acceso a una bodega que Thomas Markle rentaba en Rosarito, Baja California, luego de que dejara de pagar el alquiler.

De acuerdo con el medio, en el lugar se encontró nuevo material de abuso sexual infantil.

Daily Mail también aseguró que notificó el hallazgo al FBI.