Tras aparecer en la portada de la revista The Cut, algunos fans de Jennifer Lawrence especularon que la actriz de Los Juegos del Hambre podría haberse sometido a una blefaroplastia para levantar sus párpados caídos.

Aunque la actriz no ha confirmado haberse realizado este procedimiento, sí ha revelado que se ha sometido a otros tratamientos estéticos. Aquí te contamos cuáles son.

Levantamiento de senos

Lawrence, quien es madre de dos hijos, ha hablado anteriormente sobre cómo la maternidad cambió su cuerpo.

La actriz explicó que, después del nacimiento de su primer hijo, su cuerpo volvió prácticamente a la normalidad, pero con el segundo, que nació en 2025, no ocurrió lo mismo.

"Todo volvió a la normalidad, más o menos, después del primero. Con el segundo, nada volvió a la normalidad" , dijo Lawrence a The New Yorker en 2025.

En su entrevista con The Cut, publicada en octubre de 2026, Jennifer Lawrence confirmó que se sometió a un levantamiento de senos.

Además, habló sobre su deseo de lucir bien con el mínimo esfuerzo y expresó que quería verse como una "mamá sexy".

“Quiero ser una mamá sexy. Al dejar a mis hijos en la escuela, quiero parecer una mujer que tiene todo bajo control, incluso cuando acabo de despertarme y no tengo nada bajo control”.

Baby bótox

Otro tratamiento estético al que se ha sometido la actriz de No Hard Feelings es el baby bótox, que se diferencia del bótox tradicional porque utiliza cantidades más pequeñas y se aplica en áreas específicas del rostro, de acuerdo con Cleveland Clinic.

"El resultado es una alternativa más sutil y de aspecto más natural que el bótox tradicional", explicó el doctor Ranasinghe al sitio.

En septiembre de este año, Lawrence reveló a la revista Vogue que, aunque se aplica baby bótox, no puede someterse a otros tratamientos más invasivos debido a las características de su trabajo como actriz.

" En realidad no puedo hacerme mucho. Necesito que mi rostro tenga movimiento; me aplico baby bótox, pero no puedo hacerme mucho. Si mi piel va a estar un poco más flácida de lo que me gustaría, al menos se ve hidratada y bonita".

¿Qué procedimientos quiere hacerse Jennifer Lawrence?

Además de los tratamientos que ya se ha realizado, Jennifer Lawrence ha expresado su deseo de someterse a un lifting facial y a una extracción de grasa bucal en el futuro.

Sin embargo, sobre este último procedimiento, explicó que no puede hacérselo debido a su trabajo, pues considera que el público notaría el cambio.