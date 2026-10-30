Halloween es una de las mejores ocasiones para organizar un maratón de películas de miedo; este sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, quienes prefieren quedarse en casa pueden aprovechar los catálogos de Netflix y Amazon Prime Video para disfrutar historias de terror sobrenatural, suspenso, criaturas y asesinos. Aquí te compartimos las 10 mejores películas de terror que te pondrán los pelos de punta y te mantendrán al filo de tu asiento.

Para quienes todavía no deciden qué película elegir, hay opciones para diferentes gustos: desde producciones recientes como Frankenstein, hasta cintas que se han convertido en referentes del género.

Las mejores películas de terror en Netflix y Amazon para Halloween 2026

Primate (2026)

Una de las opciones para quienes buscan terror intenso y supervivencia. La historia sigue a una joven que regresa a casa y se reúne con su familia, incluido su chimpancé Ben, quien contrae rabia y se convierte en una amenaza.

Frankenstein (2025)

La adaptación de Guillermo del Toro presenta la historia del científico Victor Frankenstein, quien consigue dar vida a una criatura mediante un experimento que termina teniendo consecuencias devastadoras.

Estación Zombie: Tren a Busan (2016)

Un padre y su hija viajan en tren cuando un brote zombi comienza a extenderse por Corea del Sur. Los pasajeros deben luchar por sobrevivir mientras la infección avanza.

¡Huye! (2017)

Chris visita a la familia de su novia Rose, pero pronto comienza a notar comportamientos extraños. Lo que parecía una visita familiar se convierte en una experiencia aterradora.

Hereditary (2018)

Después de la muerte de la abuela de la familia, Annie y sus hijos comienzan a descubrir secretos perturbadores relacionados con su pasado.

Terrifier 3: Payaso siniestro (2024)

Art el Payaso regresa para continuar con su ola de violencia durante la temporada navideña.

Háblame (2023)

Un grupo de jóvenes descubre una mano embalsamada que permite invocar espíritus. Lo que comienza como un juego termina desatando consecuencias aterradoras.

¿Qué películas de terror puedes ver en Halloween con tu familia?

Si la idea es organizar una noche de películas con niños o personas que no disfrutan del terror extremo, hay alternativas más ligeras. Algunas opciones son:

El cadáver de la novia : una historia animada de fantasía gótica con esqueletos, fantasmas y humor.

: una historia animada de fantasía gótica con esqueletos, fantasmas y humor. Hotel Transylvania : una comedia animada protagonizada por Drácula y otros monstruos clásicos.

: una comedia animada protagonizada por Drácula y otros monstruos clásicos. Escalofríos: en esta película encontrarás criaturas y personajes de terror que cobran vida.

Es importante comprobar cada título en la aplicación, pues algunas películas pueden cambiar de plataforma o requerir un pago adicional.