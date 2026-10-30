Paris Hilton se sumó a los festejos de Halloween 2026 y compartió en Instagram fotografías de su familia disfrazada de los personajes de La Bella y la Bestia. Sin embargo, la modelo y empresaria recibió críticas en redes sociales por disfrazar a su hija London, de 2 años, como Chip, la pequeña taza de té, en lugar de la princesa de Disney.

Ante los comentarios negativos, Hilton explicó que Chip es el personaje favorito de su hija y que ella misma eligió su disfraz de Halloween.

“ La Bella y la Bestia es una de sus películas favoritas, y London dijo que quería disfrazarse de Chip . Dijo que era su personaje favorito de la película".

Posteriormente, Paris Hilton, de 45 años, compartió un video del creador de contenido Sebastian Soto Tea, quien salió en su defensa ante las críticas.

"¿Te parece que London está triste? Porque a mí me parece que está increíblemente feliz al saber que su mamá es una princesa... Lo que Paris Hilton está haciendo por sus hijos es crear un mundo de maravillas, un mundo de magia, un mundo de recuerdos... Así que, en lugar de fijarte en este disfraz de Halloween, fíjate en todas las cosas increíbles que ha hecho Paris Hilton", expresó.

En la descripción del video, Hilton reiteró que Chip es el personaje favorito de London y aseguró que su pequeña sabe exactamente lo que quiere.

“Cuando el personaje favorito de tu hija de La Bella y la Bestia es Chip, ¡la dejas ser Chip! ¡Mi pequeña princesa sabe exactamente lo que quiere!".

En las fotografías, que acumularon 538 mil me gusta, aparece Hilton como la princesa Bella; su hija London como Chip; su hijo Phoenix, de 3 años, como Lumière, y su esposo, Carter Reum, como la Bestia.

Además, Hilton compartió una segunda sesión fotográfica en la que su familia aparece caracterizada como los personajes de Los Locos Addams.