Conseguir un empleo en Estados Unidos es una oportunidad que muchos mexicanos consideran para mejorar sus ingresos y acceder a nuevas oportunidades profesionales. Sin embargo, antes de viajar, buscar empleadores o aceptar una oferta, es importante conocer qué documentos se necesitan para trabajar legalmente en ese país y dónde puedes encontrar ofertas laborales que sean confiables. ¡Aquí te decimos!

No basta con tener pasaporte mexicano ni una visa de turista para conseguir empleo en Estados Unidos: los extranjeros deben contar con una autorización migratoria que les permita realizar actividades remuneradas. Dependiendo del tipo de trabajo, la experiencia profesional y el tiempo que se planea permanecer en el país, existen diferentes opciones de visas y permisos laborales.

¿Qué documentos necesitas para trabajar legalmente en Estados Unidos?

Los documentos dependen de la situación migratoria y del empleo que se quiera conseguir. En términos generales, un mexicano necesita acreditar su identidad y demostrar que cuenta con autorización para trabajar en Estados Unidos. Entre los principales documentos se encuentran:

Pasaporte mexicano vigente

Visa de trabajo , la cual debe corresponder a la actividad laboral que se realizará en la Unión Americana

, la cual debe corresponder a la actividad laboral que se realizará en la Unión Americana Petición aprobada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés)

(USCIS, por sus siglas en inglés) Documentación profesional o académica, ya sean títulos, certificados, licencias o comprobantes de experiencia.

¿Dónde buscar trabajo legalmente en Estados Unidos desde México?

El gobierno estadounidense cuenta con plataformas para consultar oportunidades de empleo, especialmente para quienes buscan ingresar mediante programas de trabajo temporal.

En este portal del gobierno de Estados Unidos podrás consultar ofertas de trabajo agrícola y no agrícola, así como información sobre empleadores, salarios, ubicación y condiciones laborales.

Es el portal oficial para consultar vacantes en agencias del gobierno federal. Es importante revisar los requisitos de ciudadanía y elegibilidad de cada puesto, ya que muchos empleos federales están reservados para ciudadanos estadounidenses.

3. LinkedIn

Permite buscar empresas estadounidenses, contactar reclutadores y revisar ofertas para profesionistas.

4. Indeed

Es otra alternativa para consultar vacantes en diferentes ciudades y sectores de Estados Unidos.

¿Qué tipos de visas permiten trabajar en Estados Unidos?

Para los mexicanos existen diferentes categorías migratorias que permiten trabajar legalmente en Estados Unidos. La visa que corresponde depende de la actividad que se realizará, las credenciales del solicitante y las condiciones de contratación.

-Visa H-2A

La visa H-2A permite a empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros para realizar actividades agrícolas. Algunos de los empleos que pueden encontrarse bajo este programa son recolección de frutas y verduras y siembra y cosecha de productos agrícolas.

-Visa H-2B

La visa H-2B está dirigida a trabajadores extranjeros que buscan empleos temporales no agrícolas; algunos sectores en los que pueden existir vacantes son en hoteles y servicios de hospedaje; construcción y restaurantes y servicios de alimentos.

-Visa TN

Esta categoría permite que ciudadanos mexicanos trabajen en determinadas profesiones contempladas en el acuerdo comercial.

-Visa H-1B

La visa H-1B está dirigida a trabajadores extranjeros que buscan ocupar puestos especializados que requieren conocimientos específicos y, generalmente, una licenciatura o un grado académico equivalente en un campo relacionado.