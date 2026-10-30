Miles de mexicanos que emigraron a Estados Unidos mantienen el sueño de comprar una casa en México, ya sea para regresar en el futuro o para construir un patrimonio para sus familias. Aunque trabajar fuera del país puede interrumpir las cotizaciones patronales al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), existe una alternativa para continuar ahorrando. Aquí te contamos cuál es, cómo puedes pagar un inmueble si estás fuera y, también, cómo puedes seguir aportando a tu cuenta.

¿Habías escuchado sobre el esquema de Personas Trabajadoras Independientes (PTI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)? Éste permite a los mexicanos que trabajan en el extranjero se incorporen voluntariamente al sistema de seguridad social y, de esta forma, realicen aportaciones al Infonavit.

¿Puedo seguir aportando a Infonavit si trabajo en Estados Unidos?

Sí, los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos pueden realizar aportaciones al Infonavit mediante el programa de Personas Trabajadoras Independientes del IMSS.

Este mecanismo está dirigido a quienes trabajan por cuenta propia o en el extranjero y no tienen un patrón registrado en México que realice aportaciones patronales a su nombre.

El esquema permite que los trabajadores se registren voluntariamente ante el IMSS y, durante el proceso, elijan cubrir también las aportaciones correspondientes al Infonavit.

¿Cómo registrarte en el IMSS desde Estados Unidos para aportar a Infonavit?

Para comenzar a ahorrar en el Infonavit desde Estados Unidos, primero debes incorporarte al programa de Personas Trabajadoras Independientes del IMSS. El procedimiento es el siguiente:

Ingresa al portal oficial del IMSS: www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes Selecciona la opción para iniciar tu incorporación como Persona Trabajadora Independiente. Proporciona los datos solicitados para realizar tu registro. Ten a la mano tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS), RFC y la información sobre tus ingresos. Durante el proceso, selecciona la opción para realizar aportaciones al Infonavit. Revisa el monto de las cuotas que deberás cubrir y genera tu línea de captura.

Una vez que completes el procedimiento, podrás comenzar a generar aportaciones a tu Subcuenta de Vivienda.

¿Puedo utilizar mi ahorro de Infonavit para comprar una casa en México?

Sí, pues el dinero acumulado en la Subcuenta de Vivienda puede ayudarte a construir un patrimonio en México.

¿Qué pasa si ya tengo un crédito Infonavit y vivo en Estados Unidos?

Si ya compraste una casa en México mediante un crédito Infonavit y emigraste a Estados Unidos, también puedes continuar pagando tu hipoteca desde el extranjero.

Para ello existe el programa Infonavit Sin Fronteras, que permite realizar pagos a un crédito propio o incluso ayudar a un familiar o a otra persona a cubrir su financiamiento.

Los pagos pueden realizarse a través de empresas remesadoras con convenio, entre ellas Dolex y Barri Financial Group.

Para efectuarlo necesitas proporcionar el número de crédito Infonavit de 10 dígitos y solicitar tu comprobante de operación.

Este programa es diferente de las aportaciones al ahorro de vivienda: Infonavit Sin Fronteras sirve para pagar un crédito vigente, mientras que el esquema PTI permite generar nuevas aportaciones a la Subcuenta de Vivienda.