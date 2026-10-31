La actriz mexicana Eiza González volvió a captar todas las miradas en Nueva York al asistir a la gala de la revista Time, donde celebró uno de los momentos más importantes de su carrera: su inclusión en la lista TIME100 Next 2026, que reconoce a las figuras emergentes con mayor influencia y proyección a nivel global.

Para la velada, la estrella apostó por un espectacular vestido de lentejuelas con acabado metálico que reflejaba la luz a cada paso. La pieza, de cuello halter y espalda descubierta, combinó tonalidades cobrizas y plateadas que realzaron su imagen.

Eiza González. Foto: Jamie McCarth AFP

La actriz complementó el atuendo con largos pendientes, sandalias a juego y un maquillaje discreto que resaltó sus facciones de manera natural. Su cabello lacio y suelto terminó por dar equilibrio a un estilismo elegante y sofisticado.

Más allá de la moda, la noche tuvo un significado especial para la intérprete mexicana. La revista Time la incluyó en su lista TIME100 Next 2026, una selección anual que destaca a personalidades que están transformando distintas industrias y dejando huella en el ámbito internacional.

Como parte del reconocimiento, los creadores y productores de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, escribieron un perfil dedicado a la actriz, en el que destacaron su talento, carisma y profundo conocimiento de la industria cinematográfica.

Los productores recordaron que identificaron desde el primer día de rodaje una presencia difícil de describir, pero imposible de ignorar. Según expresaron, Eiza González “posee el magnetismo de las grandes estrellas de la época dorada de Hollywood, combinado con una capacidad interpretativa que le permite destacar en las producciones contemporáneas”.

Benioff y Weiss también resaltaron el trabajo de la mexicana en la serie 3 Body Problem, donde dio vida al personaje de Augustina Salazar. De acuerdo con los realizadores, logró transmitir la inteligencia, intensidad y complejidad emocional que buscaban para el papel.

En su texto, señalaron que la experiencia acumulada por Eiza en cine y televisión va mucho más allá de su presencia frente a las cámaras. Destacaron que comprende a profundidad aspectos como el montaje, la fotografía, el vestuario y la construcción de personajes.

Tras recibir el reconocimiento, Eiza González compartió su emoción con sus seguidores a través de Instagram. La actriz confesó que durante la gala se sintió “como una princesa” y agradeció a Time por considerarla entre los homenajeados de este año.

También expresó que la experiencia de convivir con personas que han dejado huella manteniéndose fieles a sus ideales la inspiró profundamente y la dejó entusiasmada por los proyectos que vienen en el futuro.

En su publicación, felicitó al resto de los homenajeados y concluyó con un mensaje optimista sobre las posibilidades que ofrece el futuro: “El cielo es el límite”.