La conductora mexicana Inés Gómez Mont vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que se diera a conocer su arresto en Florida, Estados Unidos, este viernes 30 de octubre; la imagen de la famosa esposada mientras es custodiada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha causado controversia y cientos de reacciones.

La expresentadora de televisión enfrenta investigaciones y órdenes de aprehensión en territorio mexicano por presuntos delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado.

Fiscalía General de la República confirma detención de Inés Gómez Mont

En un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención de la famosa mexicana: "La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Más adelante, daremos mayor información", indicó.

El caso de Inés Gómez Mont se remonta a 2021, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo órdenes de aprehensión contra ella, su esposo y otras personas por una investigación relacionada con un presunto esquema de empresas que habría simulado operaciones para desviar recursos públicos.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Más adelante, daremos mayor información — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

¿Qué pasó con el esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Álvarez Puga?

El caso de Víctor Manuel Álvarez Puga es distinto al de su esposa. El empresario fue detenido el 24 de septiembre de 2025 en Miami, Florida, por agentes del ICE, debido a una situación relacionada con su estatus migratorio. Después fue trasladado al centro de procesamiento migratorio Krome North, en Miami.