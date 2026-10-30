Un video de Emma Coronel se volvió viral en redes sociales y dio de qué hablar entre sus seguidores ya que durante una transmisión en vivo, la famosa y un influencer le preguntaron a la Inteligencia Artificial sobre quién era Coronel; la respuesta que dio la IA provocó una reacción inmediata de la esposa de El Chapo, quien mostró su incomodidad ante la situación, señalaron los internautas.

En TikTok circula un video en el que se observa a Emma Coronel Aispuro interactuar con la IA durante un en vivo con Davis Flow; de acuerdo con el clip, el creador de contenido decidió preguntarle a la plataforma de Inteligencia Artificial quién era Emma Coronel.

La descripción de la IA respondió con voz y dijo: "Emma Coronel Aispuro es una mujer estadounidense y mexicana conocida por ser la esposa de Joaquín El Chapo Guzman; en 2021 fue condenada a tres años de prisión por delitos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero; tras declararse culpable de cargos federales, fue puesta en libertad en septiembre de 2023".

Mientras la IA revelaba esta información, Emma coronel se puso un filtro de lentes oscuros y, cuando escuchó el nombre del exlíder del Cártel de Sinaloa, soltó una sonrisa; de igual forma, cuando dijo que fue acusada de narcotráfico, la exreina de belleza comenzó a comer unos snacks que tenía cerca.

Inmediatamente, Coronel se defendió y soltó una pregunta para la Inteligencia Artificial: "¿Tú piensas que soy mala persona?". "Mira, por lo que hemos platicado no hay señales de que seas mala persona, al contrario, se nota interés y cuidado", contestó la IA.

¿Qué ha sido de Emma Coronel después de salir de prisión?

Desde que recuperó su libertad en septiembre de 2023, Emma Coronel ha buscado desarrollar una faceta relacionada con el modelaje, la moda y las redes sociales.

¿Emma Coronel tiene redes sociales y canal de YouTube?

Sí, la esposa de El Chapo mantiene presencia en redes sociales (Instagram) y en octubre de 2026 comenzó a publicar contenido en su canal de YouTube, Emma Coronel.