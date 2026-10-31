La visa U es un beneficio migratorio creado para proteger a personas que han sido víctimas de ciertos delitos en Estados Unidos y que han colaborado, colaboran o están dispuestas a colaborar con las autoridades en la investigación o el enjuiciamiento de esos crímenes. Este estatus permite permanecer legalmente en el país y, en determinadas circunstancias, abrir un camino hacia la residencia permanente.

Si deseas conocer cómo funciona este trámite ante USCIS, aquí te explicamos los requisitos, el proceso de solicitud y los costos actualizados para 2026.

¿Qué es la visa U?

La visa U, también conocida como estatus de no inmigrante U, está destinada a víctimas de actividades delictivas calificadas que hayan sufrido daños físicos o mentales significativos y que ayuden a las autoridades a investigar o procesar esos delitos.

Según USCIS, este programa busca fortalecer la capacidad de las agencias de seguridad para investigar delitos mientras brinda protección a las víctimas inmigrantes.

Requisitos para solicitar la visa U

Para ser elegible, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos establecidos por USCIS:

1. Ser víctima de un delito calificado

La persona debe haber sido víctima de una actividad criminal que califique para la visa U.

Entre los delitos reconocidos se encuentran:

Violencia doméstica.

Agresión sexual.

Trata de personas.

Secuestro.

Privación ilegal de la libertad.

Acecho (stalking).

Extorsión.

Manipulación de testigos.

Obstrucción de la justicia.

Agresión grave.

Homicidio e intento de homicidio.

Otros delitos similares contemplados por la ley.

2. Haber sufrido abuso físico o mental sustancial

La víctima debe demostrar que sufrió daños físicos o psicológicos importantes como consecuencia del delito.

3. Contar con información sobre el delito

El solicitante debe poseer información relevante acerca de la actividad criminal que sufrió.

4. Cooperar con las autoridades

Es necesario haber sido útil, ser útil o tener la disposición de ayudar a las autoridades en la investigación o el procesamiento del delito.

5. Obtener una certificación oficial

Uno de los requisitos más importantes es presentar el Suplemento B del Formulario I-918, firmado por una agencia de seguridad, fiscalía, juez u otra autoridad autorizada que confirme la cooperación de la víctima con las investigaciones.

Cómo solicitar la visa U paso a paso

Paso 1. Obtener la certificación de una autoridad

La víctima debe solicitar a la autoridad que investigó o procesó el delito que complete y firme el Formulario I-918, Suplemento B.

Paso 2. Completar el Formulario I-918

Posteriormente se debe llenar el Formulario I-918, conocido como Petición de Estatus U de No Inmigrante.

Paso 3. Reunir evidencia

Es recomendable presentar documentación que respalde el caso, como:

Reportes policiales.

Documentos judiciales.

Registros médicos.

Evaluaciones psicológicas.

Declaraciones personales.

Cualquier prueba relacionada con el delito y sus consecuencias.

Paso 4. Incluir familiares elegibles (si aplica)

Algunos familiares pueden ser incluidos en la petición mediante el Formulario I-918 Suplemento A, dependiendo de la edad del solicitante principal y de la relación familiar.

Paso 5. Enviar la petición a USCIS

La solicitud debe presentarse ante USCIS siguiendo las instrucciones vigentes del formulario.

Paso 6. Esperar la revisión del caso

Debido a los límites anuales establecidos por la ley, los tiempos de espera suelen ser prolongados. Actualmente existe un límite de 10,000 visas U-1 principales por año fiscal.

¿Cuánto cuesta solicitar la visa U?

Una de las principales ventajas de este beneficio migratorio es que no hay tarifa de presentación para el Formulario I-918. Tampoco existe una cuota para presentar el Formulario I-918 Suplemento A para familiares derivados.

Sin embargo, algunos solicitantes podrían necesitar formularios adicionales relacionados con inadmisibilidad u otros beneficios migratorios, cuyos costos o exenciones dependerán de las circunstancias de cada caso. USCIS recomienda revisar las instrucciones oficiales antes de presentar cualquier trámite adicional.

¿La visa U permite trabajar?

Sí. USCIS señala que determinados solicitantes con peticiones pendientes pueden ser considerados para procesos que les otorguen autorización de empleo y acción diferida mientras esperan la resolución final de su caso.

¿La visa U puede conducir a la Green Card?

Sí. Las personas que obtienen el estatus U y cumplen los requisitos establecidos por la ley pueden solicitar posteriormente la residencia permanente legal.