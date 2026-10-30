Cruzar la frontera o llegar a un aeropuerto estadounidense no termina cuando bajas del avión. Antes de ingresar oficialmente a Estados Unidos, todos los viajeros deben pasar por los controles de la U.S. Customs and Border Protection (CBP), donde se verifica documentación, equipaje y el cumplimiento de las normas aduaneras y migratorias.

Si viajas desde México, revisar estos siete puntos antes de llegar al filtro de inspección puede ayudarte a evitar retrasos, inspecciones secundarias o incluso problemas migratorios.

1. Verifica que tu pasaporte y visa estén vigentes

Uno de los errores más comunes es viajar sin revisar la vigencia de los documentos. Para ingresar a Estados Unidos por turismo, la mayoría de los mexicanos necesitan presentar un pasaporte vigente y una visa de visitante B1/B2 válida.

También es importante asegurarte de que los datos de tu pasaporte coincidan con los de tu visa y tus reservaciones de viaje. Llevar documentos dañados o con información inconsistente puede generar preguntas adicionales durante la inspección.

2. Ten claros el motivo y los detalles de tu viaje

Los oficiales de CBP pueden preguntarte a dónde vas, cuánto tiempo permanecerás en Estados Unidos, dónde te hospedarás y cuál es el propósito de tu visita. La autoridad migratoria revisa que tus actividades coincidan con el tipo de visa que presentas.

Por ello, conviene tener a la mano información básica como:

Reservaciones de hotel.

Dirección donde te hospedarás.

Itinerario del viaje.

Boleto de regreso, si aplica.

3. Revisa qué alimentos llevas en tu equipaje

Muchos viajeros desconocen que ciertos alimentos pueden estar restringidos o prohibidos al ingresar a Estados Unidos.

La CBP exige declarar todos los alimentos, plantas, productos agrícolas y artículos relacionados con la fauna y flora. Algunos productos aparentemente inofensivos pueden ser retenidos para proteger la agricultura y la salud pública estadounidense.

Si llevas comida, lo mejor es declararla. No hacerlo puede derivar en multas o sanciones.

4. Asegúrate de no transportar artículos prohibidos o restringidos

Antes de empacar, verifica que no lleves objetos cuya entrada esté prohibida o controlada.

Entre los artículos que pueden requerir permisos especiales o estar restringidos se encuentran:

Armas de fuego.

Municiones.

Algunos medicamentos.

Determinados productos animales.

Frutas y vegetales específicos.

Ciertos productos agrícolas.

La CBP recomienda revisar con anticipación las restricciones aplicables a los artículos que pretendes ingresar al país.

5. Declara efectivo superior a 10 mil dólares

Si viajas con más de 10,000 dólares en efectivo o instrumentos monetarios equivalentes, debes reportarlo a las autoridades estadounidenses.

La obligación no significa que esté prohibido transportar esa cantidad de dinero; simplemente debe declararse conforme a las reglas federales. No hacerlo puede ocasionar el decomiso de los fondos y otras consecuencias legales.

6. Lleva tus medicamentos correctamente identificados

Si necesitas viajar con medicamentos, la CBP señala que deben declararse y, de preferencia, mantenerse en su empaque original junto con la receta médica emitida a nombre del pasajero.

Esta recomendación es especialmente importante para medicamentos controlados o tratamientos que puedan generar dudas durante la inspección.

7. Revisa tu registro I-94 después de ingresar

Una vez admitido en Estados Unidos, conviene revisar tu Formulario I-94 electrónico, el documento que sirve como registro oficial de entrada y que muestra la fecha hasta la cual puedes permanecer legalmente en el país.

La CBP permite consultar este registro en línea. Verificarlo es importante porque cualquier error en la información de admisión puede afectar trámites futuros o el tiempo autorizado de estancia.

Aunque cuentes con una visa vigente, la decisión final de admisión la toma un oficial de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) en el puerto de entrada. Todos los viajeros están sujetos a inspección migratoria, aduanera y agrícola al llegar a Estados Unidos.

Por eso, viajar con documentos en regla, declarar correctamente los artículos que transportas y conocer las normas aduaneras puede hacer que tu ingreso sea mucho más rápido y sencillo.