Taco Bell, la famosa cadena de comida rápida de Estados Unidos, ofrece más de 13 millones de dólares en becas para jóvenes de entre 16 y 26 años.

Para solicitar este apoyo económico no se requiere un promedio académico específico ni presentar resultados de exámenes. ¿Cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar? Aquí te contamos.

¿De qué se trata la beca de Taco Bell?

El Live Más Scholarship Program, de la Fundación Taco Bell, está dirigido a jóvenes de entre 16 y 26 años "que cursan estudios superiores, se preparan para incorporarse al mercado laboral y aprovechan su pasión para generar un cambio positivo", de acuerdo con la página oficial.

Este programa no solo ofrece apoyo económico, sino también "acceso a programas de mentoría, recursos para el desarrollo profesional y una comunidad que los ayuda a convertir su ambición en una oportunidad para toda la vida".

¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar la beca de Taco Bell?

Si deseas solicitar una de las becas de Taco Bell, debes cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 16 y 26 años.

Ser residente legal en Estados Unidos o ser hijo a cargo de un miembro en servicio activo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

o ser hijo a cargo de un miembro en servicio activo de las Estar en proceso de postulación a un programa de educación superior (a la espera de recibir un diploma de preparatoria o su equivalente GED) o estar actualmente inscrito en un programa acreditado de educación superior o postsecundaria, ya sea de dos o cuatro años, vocacional, técnico o profesional.

¿Cómo solicitar la beca de Taco Bell?

Para solicitar una de las becas del Live Más Scholarship Program, tienes dos opciones:

Video: Con una duración de entre 30 segundos y 2 minutos. Ensayo: Con una extensión de entre 250 y 500 palabras.

¿Qué debe incluir tu video o ensayo?

De acuerdo con la página oficial del programa, estos son los puntos que debes abordar:

Tu pasión, por qué es importante para ti y cómo la has cultivado durante los últimos 12 meses.

Una comunidad que te importe y una experiencia que haya moldeado quién eres.

El impacto que has generado o esperas generar a través de tu pasión, educación o carrera, incluyendo un paso que hayas dado o planees dar para lograr ese cambio.

¿Hasta cuándo puedo solicitar la beca de Taco Bell?

La convocatoria para las becas Taco Bell 2026-2027 estará abierta del 13 de octubre de 2026 al 5 de enero de 2027, a las 5:00 p. m., hora estándar del Pacífico (PST).

¿Cuánto dinero ofrece la beca de Taco Bell?

El Live Más Scholarship Program ofrece becas por los siguientes montos:

5,000 dólares.

10,000 dólares.

25,000 dólares.

¿Puedo solicitar la beca de Taco Bell si soy mexicano?

Sí, los mexicanos pueden solicitar una de las becas de Taco Bell siempre que sean residentes legales en Estados Unidos y cumplan con los demás requisitos del programa.

Para más información, consulta la página oficial del Live Más Scholarship Program.