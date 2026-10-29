Miles de mexicanos viven y trabajan en Estados Unidos mientras sus padres permanecen en México. Si tu mamá o tu papá tienen 65 años o más, podrían solicitar la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un programa del gobierno que entrega un apoyo económico de manera bimestral. ¿Puedes registrarlos desde la Unión Americana? Entérate cómo es el proceso.

Si vives en Estados Unidos y tus padres están en México, puedes ayudarlos a preparar el trámite para recibir la Pensión Bienestar. El programa otorga $6,400 pesos bimestrales a las personas de 65 años o más que cumplen los requisitos.

¿Puedo solicitar la Pensión Bienestar para mis padres si vivo en Estados Unidos?

Sí puedes ayudarlos a preparar el trámite desde Estados Unidos, pero eso no significa que puedas completar todo el registro a distancia ni que tu residencia en el extranjero sustituya los requisitos de tus padres.

Para que tu mamá o papá puedan incorporarse al programa, deben cumplir con estas condiciones:

Tener 65 años cumplidos o más.

Ser mexicanos por nacimiento o naturalización.

Tener su domicilio actual en México.

Presentar la documentación solicitada por la Secretaría de Bienestar.

¿Cómo puedes ayudar a tus padres a hacer el trámite desde Estados Unidos?

Si estás lejos de tu familia, puedes facilitar el proceso preparando con anticipación la información y ayudándolos a localizar el lugar donde deben registrarse.

Confirma que cumplen con la edad y la residencia Revisa sus documentos Consulta cuándo abre el registro Localiza el módulo que les corresponde Acompáñalos a distancia durante la preparación.

¿Qué documentos necesitan tus padres para solicitar la Pensión Bienestar?

La Secretaría de Bienestar establece una serie de documentos para registrar a las personas adultas mayores, tales como:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto

Formato Único de Bienestar, que se llena durante el proceso de incorporación.

¿Qué pasa si mis padres no pueden salir de casa para registrarse?

Si tu mamá o papá tienen una enfermedad, discapacidad o condición que les impide trasladarse al módulo, un familiar u otra persona puede solicitar una visita domiciliaria del personal de la Secretaría de Bienestar.

¿Cuánto dinero reciben tus padres con la Pensión Bienestar en 2026?

Durante 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6,400 pesos cada dos meses.