Los mexicanos que viven en Estados Unidos y que quieren prepararse para su retiro pueden continuar cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sin necesidad de regresar a México. ¿Cómo y qué tienen que hacer para sumar semanas cotizadas para su pensión? Aquí te contamos todo acerca del trámite.

Cientos de mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos no saben que pueden afiliarse al IMSS desde el extranjero y continuar cotizando para su retiro.

Esto representa una gran oportunidad, ya que de esta forma no sólo mantienen la oportunidad de recibir una pensión, sino que también, proporcionan beneficios a sus familiares, ya que una vez que se dan de alta en el IMSS, sus seres queridos tienen derecho a la atención médica y otros servicios.

¿Cómo sumar semanas cotizadas en el IMSS si vives en Estados Unidos?

Para sumar semanas de cotización desde Estados Unidos puedes incorporarte al esquema de Personas Trabajadoras Independientes (PTI) del IMSS y realizar las aportaciones correspondientes.

El procedimiento se puede iniciar por internet y requiere proporcionar tus datos personales, tu Número de Seguridad Social (NSS), un domicilio en México y el ingreso mensual que declararás para calcular la cuota.

Estos son los pasos:

Entra al portal oficial del IMSS https://www.imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes Busca la opción para mexicanos en el extranjero Captura tus datos Registra un domicilio en México Declara tu ingreso mensual Revisa el importe y realiza el pago.

¿Cuáles son los requisitos para afiliarse al IMSS desde Estados Unidos?

Para comenzar el trámite de afiliación como persona trabajadora independiente, debes contar con los siguientes datos:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

¿Cuánto cuesta cotizar en el IMSS desde Estados Unidos?

No hay una cuota mensual única para todos los mexicanos que se afilian desde el extranjero. El costo se calcula con base en los ingresos declarados y los parámetros establecidos por el IMSS.

¿Qué pasa con las semanas cotizadas que acumulaste en México?

Si trabajaste formalmente en México antes de mudarte a Estados Unidos, las semanas que cotizaste anteriormente pueden reconocerse cuando vuelvas a incorporarte al régimen del IMSS.

¿Cómo consultar cuántas semanas cotizadas tienes en el IMSS?

Puedes solicitar tu constancia en la siguiente página: www.imss.gob.mx/tramites. Revisa que tus periodos laborales aparezcan correctamente y solicita orientación si detectas omisiones o inconsistencias.

¿Cuántas semanas necesitas para pensionarte en México?

El número de semanas necesarias para obtener una pensión del IMSS depende del régimen y de las condiciones que establece la ley:

-Ley de 1973: aplica a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y cumplen las condiciones para pensionarse bajo ese régimen. Entre sus requisitos se encuentra haber cotizado al menos 500 semanas, además de cumplir con la edad y los demás criterios aplicables.

-Ley de 1997: aplica a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. El número mínimo de semanas se ha incrementado gradualmente conforme a la ley; en 2026 el requisito general es de 875 semanas, además de cumplir con los demás requisitos de pensión.