Cada año, miles de personas acuden a los consulados de Estados Unidos para solicitar una visa de turista B1/B2. Sin embargo, muchas entrevistas duran apenas unos minutos antes de que el oficial consular comunique una negativa.

Aunque los solicitantes suelen pensar que el resultado depende de la cantidad de documentos que presentan, el Departamento de Estado señala que la decisión se basa principalmente en si la persona cumple con los requisitos establecidos por la ley migratoria estadounidense.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Estado, estas son algunas de las razones más frecuentes por las que una visa de turista puede ser rechazada.

1. No demostrar suficientes lazos con tu país de residencia

La causa más común de negativa está relacionada con la sección 214(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La legislación estadounidense presume que todo solicitante de una visa de no inmigrante tiene intención de quedarse en el país de forma permanente, a menos que demuestre lo contrario.

El oficial consular evalúa factores como empleo, negocios, propiedades, estudios, ingresos y responsabilidades familiares para determinar si el solicitante tiene motivos sólidos para regresar a su país.

2. Dar respuestas inconsistentes durante la entrevista

Las contradicciones entre lo declarado en el formulario DS-160 y las respuestas proporcionadas al cónsul pueden generar dudas sobre la credibilidad del solicitante.

Los oficiales consulares están capacitados para detectar inconsistencias relacionadas con el propósito del viaje, el empleo, los ingresos, los familiares en Estados Unidos o los planes de permanencia. Cuando la información no coincide, la solicitud puede ser rechazada.

3. No tener un motivo de viaje claro

Durante la entrevista, el cónsul busca entender por qué la persona desea visitar Estados Unidos.

Si el solicitante no puede explicar claramente su itinerario, la duración del viaje o las actividades que planea realizar, el oficial podría concluir que no reúne los requisitos para la categoría de visa solicitada.

4. Haber violado leyes migratorias anteriormente

Los antecedentes migratorios tienen un peso importante en la decisión.

Personas que permanecieron en Estados Unidos más tiempo del permitido, trabajaron sin autorización o incumplieron las condiciones de una visa anterior pueden ser consideradas inelegibles para obtener una nueva visa.

5. Proporcionar información falsa

Mentir u ocultar información durante el trámite puede tener consecuencias graves.

El Departamento de Estado advierte que las declaraciones fraudulentas, la presentación de documentos falsificados o la omisión deliberada de datos relevantes pueden provocar una negativa e incluso generar impedimentos migratorios de largo plazo.

6. Tener antecedentes penales o problemas relacionados con la ley

Algunos antecedentes criminales pueden convertir a una persona en inadmisible para ingresar a Estados Unidos.

Dependiendo del tipo de delito, el solicitante podría requerir un perdón migratorio o enfrentar una negativa directa de la visa. Cada caso es evaluado de manera individual conforme a la legislación estadounidense.

7. No presentar información suficiente para que el cónsul tome una decisión

En ciertos casos, la solicitud no es rechazada definitivamente, pero queda detenida bajo la sección 221(g).

Esto ocurre cuando el oficial necesita documentos adicionales o requiere una revisión administrativa antes de emitir una decisión final. Mientras el proceso no concluye, la visa no puede ser aprobada.

8. No convencer al oficial de que la visita será temporal

La visa B1/B2 está diseñada para viajes de turismo, negocios temporales o visitas familiares.

Si el oficial percibe que el solicitante podría intentar vivir, trabajar o permanecer indefinidamente en Estados Unidos, puede negar la solicitud por no haber superado la presunción de intención inmigratoria establecida por la ley.

¿Llevar más documentos garantiza la aprobación?

No necesariamente. El Departamento de Estado recuerda que la decisión no depende de presentar carpetas llenas de papeles. Los oficiales consulares toman en cuenta la información contenida en la solicitud, la entrevista y el historial del solicitante para determinar si cumple con los requisitos legales de la visa.

Por ello, una entrevista breve no significa que el caso haya sido analizado superficialmente. En muchos casos, el cónsul ya cuenta con gran parte de la información antes de iniciar la conversación y utiliza esos pocos minutos para aclarar aspectos específicos y confirmar la elegibilidad del solicitante.

Las autoridades estadounidenses insisten en que no existe una respuesta mágica ni un documento que garantice la aprobación de una visa. El factor más importante es convencer al oficial consular de que el viaje será temporal y de que existen suficientes vínculos personales, económicos y familiares que motiven el regreso al país de residencia una vez concluida la visita.