La reciente detención de la conductora mexicana Inés Gómez Mont en Florida ha desatado la pregunta: ¿cómo saben las autoridades estadounidenses que una persona permaneció en el país después de que venció el tiempo autorizado de su visa?

Aunque en México la comunicadora enfrenta procesos judiciales por presuntos delitos fiscales y financieros, su detención en Estados Unidos estaría relacionada con una situación migratoria.

¿Por qué fue detenida Inés Gómez Mont?

La situación de Inés Gómez Mont no estaría vinculada directamente con una orden de extradición. Antes de su detención, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Interpol había retirado la ficha roja que existía en su contra y contra su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

Sin embargo, autoridades estadounidenses confirmaron que la presentadora fue puesta bajo custodia migratoria en Florida. Según registros de ICE, se encuentra en el Centro de Transición de Broward (BTC), una instalación supervisada por la agencia migratoria estadounidense.

Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que su localización y aseguramiento se derivaron de un intercambio de información entre México y Estados Unidos, y recordó que la conductora mantiene una orden de aprehensión vigente en territorio mexicano por su presunta participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

¿Cómo detecta ICE que una persona excedió el tiempo autorizado de su visa?

Muchas personas creen que las autoridades estadounidenses desconocen cuándo un visitante sale del país. Sin embargo, el gobierno federal cuenta con diversos sistemas de control migratorio que registran entradas y salidas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explica que una persona incurre en una "visa overstay" cuando permanece en Estados Unidos más allá del periodo de admisión autorizado por las autoridades migratorias. El tiempo permitido no siempre coincide con la fecha de vencimiento de la visa estampada en el pasaporte, sino con el periodo autorizado en el registro migratorio correspondiente.

1. Registros de entrada y salida

Cuando un extranjero ingresa a Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) genera un registro de ingreso. Posteriormente, las aerolíneas y otras entidades transmiten información sobre las salidas internacionales del país.

Gracias a estos datos, el gobierno puede comparar la fecha en que una persona debía abandonar Estados Unidos con la fecha en que efectivamente salió, si es que existe un registro de salida.

2. Cruce de bases de datos migratorias

Las autoridades también verifican si el extranjero obtuvo una extensión de estancia, un cambio de estatus migratorio o algún beneficio autorizado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

No basta con detectar que alguien sigue dentro del país después de la fecha inicialmente autorizada. Antes de clasificar un caso como sobreestadía, las autoridades revisan si existe alguna extensión o ajuste migratorio válido.

3. Sistemas especializados de ICE

ICE cuenta con herramientas diseñadas específicamente para detectar posibles infracciones migratorias.

Una de ellas es LeadTrac, una base de datos administrada por la Unidad de Contraterrorismo y Explotación Criminal (CTCEU), cuya función es analizar información sobre visitantes que podrían haber excedido su tiempo de permanencia o violado las condiciones de su admisión. Cuando se identifica un caso relevante, la información puede ser enviada a oficinas de campo para su investigación.

4. Investigaciones y verificación de información

La agencia también utiliza inteligencia, análisis de datos y cruces de información para ubicar a personas que presuntamente incumplieron las leyes migratorias.

De acuerdo con ICE, la división de Enforcement and Removal Operations (ERO) desarrolla investigaciones y acciones dirigidas contra extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos o que violaron las condiciones de su estancia.

¿Qué pasa cuando una persona se queda más tiempo del permitido?

Permanecer en Estados Unidos después del periodo autorizado puede generar consecuencias importantes.

Además de quedar sujeto a procedimientos migratorios, el extranjero puede enfrentar dificultades para obtener visas futuras o regresar legalmente al país. Las autoridades federales consideran deportables a quienes permanecen más allá del tiempo de admisión autorizado sin contar con un beneficio migratorio válido.

Cada año, el Departamento de Seguridad Nacional publica un reporte de sobreestadías basado en millones de registros de entradas y salidas, con el objetivo de identificar a quienes permanecieron en territorio estadounidense sin evidencia de una extensión o ajuste legal de estatus.

El caso de Inés Gómez Mont muestra que las autoridades estadounidenses no dependen únicamente de denuncias o investigaciones criminales para detectar posibles irregularidades migratorias. El gobierno cuenta con sistemas electrónicos que registran los movimientos de entrada y salida de los visitantes, así como mecanismos de verificación que permiten identificar cuándo una persona permanece en el país más tiempo del autorizado.