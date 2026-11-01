La historia de Inés Gómez Mont dio un giro inesperado: de ser una de las conductoras de Ventaneando a convertirse en una de las figuras más buscadas por las autoridades mexicanas.

Su salida del programa de Pati Chapoy, en febrero de 2009, estuvo rodeada de rumores sobre un supuesto castigo y una pelea laboral, pero la explicación que se dio en su momento fue su embarazo de alto riesgo. Ahora, más de 17 años después, su nombre vuelve a ocupar los titulares tras ser detenida en Miami, Florida, y quedar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Inés comenzó su carrera en TV Azteca dentro del área de noticias y posteriormente participó en el programa Los 25+, espacio que le permitió llamar la atención de Pati Chapoy para ocupar un lugar en Ventaneando, junto a figuras como Daniel Bisogno, Pedro Sola y Mónica Garza. La conductora debutó en el programa de espectáculos en agosto de 2006.

Su personalidad espontánea y sus comentarios frente a las cámaras la convirtieron en uno de los rostros reconocibles de aquella etapa del programa, aunque su permanencia terminó antes de lo esperado, menos de tres años.

La polémica comenzó en enero de 2009, cuando se reveló que estaba embarazada. La noticia había sido difundida primero en el programa radiofónico Todo para la mujer, de Maxine Woodside, lo que alimentó versiones de que Pati Chapoy se había molestado por no tener la exclusiva en Ventaneando y la habría “castigado” sacándola del programa.

Sin embargo, el 13 de febrero de ese año se informó que Inés en realidad había renunciado después de hablar con Chapoy porque enfrentaba un embarazo de alto riesgo. Los médicos le habían ordenado guardar reposo absoluto para evitar complicaciones, según contó.

Años después, la propia conductora desmintió los rumores de supuesta enemistad con el programa y su titular, de hecho, recordó su paso por Ventaneando con agradecimiento en enero de 2018, durante una videollamada por el aniversario del programa y llamó a Pati Chapoy su “mejor maestra”, además de describirla como una especie de madre para ella.

Arresto de Inés Gómez Mont en Miami, ¿la extraditarán a México?

Gómez Mont volvió a ser tema de conversación el pasado 30 de octubre de 2026, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que había sido detenida en Miami, como resultado de un intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos.

La exconductora permanecía prófuga de la justicia mexicana desde 2021 y, de acuerdo con los registros consultados por medios nacionales, quedó bajo custodia de ICE en el Broward Transitional Center, ubicado en Pompano Beach, Florida, cerca de Miami.

Su detención no significa que ya haya sido extraditada a México o que esté en medio del proceso oficialmente.

El caso judicial que enfrenta junto con su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, está relacionado con señalamientos por presunta delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.