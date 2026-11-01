Liam Fitzgerald, influencer de fitness, murió a los 29 años tras sufrir un accidente de motocicleta. La noticia fue confirmada este fin de semana por su novia, Jamie Lyn Rinaldi, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en Instagram.

El creador de contenido tenía más de un millón de seguidores, quienes seguían sus publicaciones sobre ejercicio, estilo de vida y finanzas personales. Su trágico fallecimiento ha conmocionado las redes sociales y se ha convertido en el principal tema de conversación en línea.

Rinaldi explicó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 de la madrugada del viernes 30 de octubre y que Fitzgerald sufrió heridas graves. Pese a los esfuerzos por reanimarlo, no fue posible salvarle la vida.

“No hay palabras para describir el dolor que sentimos por esta pérdida”, escribió su pareja en un comunicado de prensa, quien pidió a los seguidores que recordaran a su familia y seres queridos y respetaran su privacidad durante el duelo.

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¿Quién era Liam Fitzgerald?

Fitzgerald construyó una comunidad de más de un millón de seguidores en Instagram gracias a sus publicaciones sobre entrenamiento físico, estilo de vida y desarrollo personal.

Además de trabajar como influencer, ofrecía sesiones de entrenamiento individualizado y asesoría para personas interesadas en mejorar su condición física. También creaba contenido para plataformas de suscripción, entre ellas OnlyFans.

Una de las pasiones que compartía con sus seguidores era el motociclismo. El influencer publicaba fotografías y videos de sus recorridos en motocicleta, una actividad que también disfrutaba junto a Jamie Lyn Rinaldi, quien también es famosa en internet por sus trabajos como modelo y creadora de contenido fitness y estilo de vida.

Tras conocerse la noticia, amigos, seguidores y otros creadores de contenido publicaron mensajes de condolencias.

Algunos recordaron a Fitzgerald por su generosidad y personalidad, mientras que otros destacaron la motivación que les transmitía a través de sus publicaciones.