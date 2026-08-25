Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) arrestaron en los últimos días a dos populares músicos cubanos, incluido el percusionista Degnis Bofill, ganador de un Latin Grammy, y los trasladaron a centros de detención.

Bofill fue arrestado el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando regresaba de Nueva York, según informó su mujer, Mara Delgado, quien abrió una campaña en internet para recaudar fondos para su liberación y su representación legal.

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Hasta este martes, había recaudado 51,000 dólares.

Bofill trabajó en el disco que ganó el Latin Grammy de 2022 en la categoría 'Mejor álbum folclórico', y actualmente se encuentra en el centro de detención para migrantes de Krome , ubicado al oeste de Miami, según medios locales.

El percusionista llegó a Estados Unidos en 2023 de manera legal y tenía una solicitud de asilo pendiente en el momento de su arresto.

Los agentes de Inmigración habían arrestado unos días antes, el 15 de agosto, al pianista cubano Andy García Palacios en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

García Palacios se encuentra en el centro de procesamiento del ICE en Adelanto (California), según datos oficiales.

El músico cubano Chucho Valdés lamentó en redes sociales la "desafortunada noticia", y expresó su deseo de que el pianista pueda regresar a su carrera lo antes posible "dado que es uno de los grandes representantes de la nueva generación de músicos cubanos".

Las autoridades estadounidenses han elevado el número de arrestos migratorios desde el regreso a la Casa Blanca del presidente estadounidense, Donald Trump, en enero de 2025.

Más de 51,000 migrantes fueron arrestados por el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) el pasado julio, la cifra más alta del segundo mandato de Trump.