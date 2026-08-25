El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a casi 50,000 personas en julio, la cifra mensual más alta durante el segundo gobierno del presidente Donald Trump.

La cifra muestra que el gobierno ha seguido impulsando su agenda de deportaciones masivas pese a un cambio de enfoque a principios de este año: pasó de operativos de alto perfil en grandes ciudades con la subsiguiente indignación pública a arrestos más discretos.

La cifra de 49.571 arrestos en julio representa un salto del 15% frente a los 43.021 del mes anterior y un incremento del 70% respecto de los 29.241 de febrero tras las ofensivas en Minnesota, según datos gubernamentales que el ICE proporcionó al Deportation Data Project de la Universidad de California, Berkeley, y que fueron analizados por The Associated Press.

Los arrestos migratorios del mes previo a la juramentación de Trump rondaban por encima de 8.000, una cifra compuesta en gran medida por inmigrantes trasladados desde cárceles y prisiones municipales o estatales y entregados al ICE para expulsarlos del país. Durante el primer año de Trump en el cargo, las cifras empezaron a subir a medida que el gobierno flexibilizó las normas sobre dónde y a quién podía arrestar el ICE, e inyectó miles de millones de dólares a la agencia.

La cifra de arrestos saltó a más de 40.177 en diciembre, según los datos, que se obtuvieron mediante una demanda amparada en la Ley de Libertad de Información.

Tras las protestas y denuncias por las muertes de manifestantes en Minnesota en enero, los arrestos comenzaron a caer hasta casi 30.000 en febrero. Después de mantenerse estancadas durante meses, las cifras subieron en junio a más de 43.000 y luego a aproximadamente 49.500 en julio.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, prometió a principios de este año durante su audiencia de confirmación mantener al ICE fuera de los titulares, lo que sugería que la ofensiva podría adoptar un enfoque más moderado. Pero su gestión se ha visto empañada por varios tiroteos mortales de inmigrantes en encuentros con agentes del ICE. Y las cifras muestran que Mullin no se ha apartado de la visión del presidente Trump de deportaciones masivas.

¿En qué estados hay más arrestos de migrantes por ICE?

Texas y Florida concentraron casi 20.000 de los arrestos de julio, una señal de cuán importantes se han vuelto esos estados para la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Trump. Ambos estados se han apoyado fuertemente en acuerdos de cooperación con el ICE llamados acuerdos 287g, que permiten que las fuerzas del orden locales y estatales operen, en esencia, como brazos de agencias federales en cuanto a temas migratorios.

El aumento de los arrestos se produce mientras el ICE, que el Congreso reforzó con miles de millones de dólares el verano pasado, también ha contratado a 12.000 nuevos oficiales de deportación y agentes de investigación.