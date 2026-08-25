La administración de Donald Trump prepara una medida que podría afectar a cientos de miles de extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con visas de turismo o negocios y posteriormente solicitaron asilo. De acuerdo con documentos obtenidos por la agencia Associated Press (AP), el gobierno estadounidense analiza la revocación de visas B1 y B2 otorgadas a personas que iniciaron un proceso de protección migratoria tras entrar al país.

Aunque la propuesta todavía no ha sido anunciada oficialmente y podría enfrentar desafíos legales, el plan ha generado inquietud entre migrantes de diversas nacionalidades, incluidos mexicanos que cuentan con una visa estadounidense vigente y han solicitado asilo o están en proceso de hacerlo.

Según la información revelada por AP, el Departamento de Estado trabaja junto con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a quienes ingresaron como visitantes temporales, pero posteriormente pidieron asilo con la intención de permanecer en Estados Unidos.

La eventual medida no significaría una deportación automática para los afectados, pero sí podría representar la pérdida de su condición migratoria como viajeros de negocios o turistas.

¿Qué visas serían revocadas?

Los documentos obtenidos por AP indican que el gobierno estadounidense estudia revocar visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan solicitado asilo o tengan una petición pendiente.

La visa B1 está destinada principalmente a viajes de negocios temporales, mientras que la visa B2 se otorga para actividades turísticas, visitas familiares o tratamientos médicos. Estas categorías son consideradas visas de no inmigrante, por lo que se conceden bajo el entendido de que la persona regresará a su país de origen al concluir su estancia.

Según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, la revisión está enfocada en personas que entraron al país declarando que su visita sería temporal, pero después iniciaron trámites para permanecer de forma permanente mediante una solicitud de asilo.

¿Cómo saber si mi visa americana podría verse afectada?

La medida estaría dirigida específicamente a extranjeros que:

Ingresaron a Estados Unidos con visa B1 o B2.

Han solicitado asilo.

Mantienen una solicitud de asilo pendiente o ya la presentaron tras su ingreso al país.

Por ahora, las autoridades estadounidenses no han informado sobre un mecanismo de consulta pública para verificar si una visa será revocada. Además, el Departamento de Estado no ha precisado cuántas personas podrían resultar afectadas.

¿Qué pasa si pedí asilo en Estados Unidos?

De concretarse la medida, solicitar asilo no provocaría automáticamente la deportación de una persona. Perderías tu estatus de turista, pero el caso de asilo continuaría sujeto a los procedimientos migratorios correspondientes.

¿La posible revocación afecta a mexicanos?

Cualquier persona que cumpla con los criterios establecidos podría verse involucrada, independientemente de su país de origen.

Los documentos revisados por AP señalan que hasta 200 mil personas podrían verse afectadas por las revocaciones si la política entra en vigor en los términos contemplados actualmente.

¿Qué relación tiene el asilo con la visa de turista?

La visa B1/B2 es un documento para personas que viajan temporalmente a Estados Unidos por turismo, negocios, visitas familiares o motivos médicos. Uno de los requisitos fundamentales para obtenerla es demostrar que la estancia será temporal y que existe la intención de regresar al país de origen una vez concluido el viaje.

Los solicitantes actuales de visas B1 y B2 deben confirmar que no planean pedir asilo en Estados Unidos y que mantienen la intención de volver a su país después de su visita.

Por esta razón, la administración estadounidense sostiene que algunas personas ingresan al país como turistas o viajeros de negocios y posteriormente solicitan asilo para permanecer en territorio estadounidense. Bajo ese argumento, el gobierno analiza revocar las visas B1 y B2 de quienes hayan presentado o estén presentando una solicitud de asilo.

¿La visa de turista puede ser cancelada en cualquier momento?

Sí. Una visa estadounidense no garantiza la entrada permanente ni constituye un derecho irrevocable. Las autoridades migratorias y consulares tienen facultades para cancelar o revocar una visa cuando consideran que el titular ya no cumple con las condiciones bajo las cuales fue otorgada.

En el caso de la medida que analiza el gobierno de Donald Trump, la posible revocación estaría basada en el argumento de que la visa B1/B2 fue otorgada para una visita temporal, mientras que una solicitud de asilo busca permanecer en Estados Unidos por un periodo más prolongado o de manera permanente.