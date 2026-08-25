Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría bajo la mira de Irán, según un video difundido en medios de comunicación local. ¿Qué pasa con el heredero? ¿Su vida corre peligro?

De acuerdo con los informes, Barron habría sido mencionado en un video difundido por la televisión estatal iraní en el que presuntamente se lanzó una amenaza contra su vida y se habló de una supuesta recompensa de 10 millones de dólares a cabo de su vida o información exacta que conduzca a él.

Medios estadounidenses como Radar Online y CNN apuntan que el material de tres minutos afirma que el joven está siendo vigilado por Irán y que sus movimientos en los últimos meses han sido registrados en varios lugares, incluida la escuela, el lugar donde vive, sus actividades con familia y amigos.

Pese a esta información, no hay datos de que Irán tenga un plan ya implementado para atacar a Barron o acabar con su vida, ni tampoco sobre quién está ofreciendo dichos 10 millones de dólares por su cabeza.

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El video aseguró que hubo esfuerzos para que Irán se pudiera infiltrar al Servicio Secreto de Estados Unidos.

No obstante, parte del contenido mostrado aparentemente incluía imágenes generadas con inteligencia artificial, entre ellas la representación de un supuesto hacker frente a una computadora, lo que ha generado dudas sobre la veracidad de varias de las afirmaciones.

La noticia sobre un posible atentado contra el hijo de Donald y Melania Trump surge en medio de las crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán por el conflicto geopolítico en Medio Oriente.

Irán tiene en la mira a Ivanka y Melania Trump

La seguridad de Barron Trump no sería la única comprometida hasta el momento. Se sabe que la seguridad de la familia Trump ha sido objeto de especial atención desde que las autoridades estadounidenses reportaron amenazas relacionadas con Irán contra el entonces candidato y posteriormente presidente Donald Trump, así como contra otros exfuncionarios de su administración.

Hace unos meses se informó que Irán también estaba buscando la manera de acceder a información sobre Ivanka Trump y su familia para ser asesinados; poco después se supo que Melania Trump también había sido investigada y que sus movimientos estaban registrados para llevar a cabo un atentado.

En su momento se difundió un video de propaganda por parte de Irán en contra de la primera dama de Estados Unidos titulado “Cómo matar a Melania Trump” en el que se exponía un intento de asesianto a través de envenenamiento en medio de un día cotidiano de Melania, ya sea en la calle o en las tiendas que frecuenta en Nueva York.

Dicha amenaza incluyó un adelanto de lo que Irán estaría planeando en contra de Barron. Al final del video sobre la primera dama, se anunció: “Esto sólo es el principio. Barron Trump, esperamos”.