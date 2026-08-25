Sydney Sweeney acaparó la atención de sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una serie de fotografías y videos de sus recientes vacaciones en Idaho, donde sorprendió al disfrazarse como Wonder Woman durante una divertida fiesta temática.

La actriz de Euphoria, de 28 años, presumió su espectacular figura con un ajustado traje inspirado en la icónica superheroína de DC Comics.

El atuendo destacaba por su pronunciado escote y evocaba la famosa versión interpretada por Lynda Carter en la década de 1970. A su lado apareció su novio, el empresario musical Scooter Braun, quien optó por un traje de Superman que resaltó su físico.

Las imágenes formaron parte de un álbum que la estrella de Hollywood publicó en Instagram para mostrar algunos de los momentos más especiales de una reunión familiar y de amigos celebrada en su propiedad junto a un lago en Idaho.

La actriz bautizó el encuentro como "Camp Runamuck", un espacio pensado para que sus seres queridos disfrutaran de unos días de descanso, diversión y actividades al aire libre.

Entre las postales compartidas se pudo ver a Sydney Sweeney disfrutando de sesiones de karaoke, donde los invitados interpretaron clásicos como Mamma Mia! de ABBA y Creep de Radiohead. También apareció sonriendo mientras sostenía una bandeja con bebidas para sus invitados y conduciendo una moto acuática por el lago acompañada de una de las personas presentes en el viaje.

La residencia tiene un significado muy especial para la actriz. Sydney Sweeney ha contado anteriormente que la propiedad ha estado ligada a su familia durante generaciones y que tanto su madre como su abuela nacieron allí. Tras haber salido de manos de la familia años atrás, la actriz logró recuperarla en 2022, cuando ya se había consolidado como una de las jóvenes promesas más importantes de Hollywood.

Construida originalmente en 1937, la casa se ha convertido en un lugar lleno de recuerdos para la intérprete, quien ha expresado en distintas ocasiones que recuperar el inmueble fue una forma de reconectar con la historia familiar y preservar un espacio que marcó la vida de varias generaciones.

Las vacaciones llegan después de semanas emocionalmente intensas para la actriz. Recientemente, Syndey Sweeney participó en labores de apoyo a los afectados por los incendios forestales que golpearon la región de Spokane, Washington, su ciudad natal. Junto con Scooter Braun colaboró en la distribución de alimentos y ayuda humanitaria para familias desplazadas por la emergencia.

Además, la protagonista de The White Lotus utilizó sus redes sociales para llamar la atención sobre la crisis y promover donaciones a organizaciones que trabajan directamente con las comunidades afectadas. La actriz reveló que algunos miembros de su propia familia se encontraban entre las personas impactadas por los incendios y agradeció el apoyo recibido para ayudar en la recuperación de la zona.

Mientras continúa combinando su creciente carrera en Hollywood con causas benéficas, Sydney Sweeney demuestra que también sabe disfrutar de momentos de relajación junto a sus seres queridos. Y esta vez, su inesperada aparición como Wonder Woman fue suficiente para conquistar una vez más a sus fanáticos en Instagram.