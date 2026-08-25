Trabajar legalmente en Estados Unidos podría volverse mucho más costoso si prospera una nueva propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La dependencia planteó imponer una tarifa adicional de 103,265 dólares para ciertas solicitudes de visa H-1B, uno de los programas más utilizados por empresas estadounidenses para contratar talento extranjero especializado.

La medida forma parte de una propuesta regulatoria que busca que los solicitantes y empleadores cubran una mayor parte de los gastos relacionados con la administración del sistema migratorio legal. De aprobarse, el nuevo cobro se sumaría a todas las tarifas ya existentes para este tipo de trámite.

Según el DHS, la nueva cuota aplicaría a las solicitudes de visa H-1B sujetas al límite anual establecido por ley, incluidas aquellas presentadas por personas que califican para la exención por estudios avanzados obtenidos en universidades estadounidenses.

La propuesta ha llamado la atención por el elevado monto del cobro, que convertiría a la visa H-1B en una de las más costosas dentro del sistema migratorio de Estados Unidos.

¿Qué es la visa H-1B?

La visa H-1B es una categoría de no inmigrante que permite a empresas estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros para desempeñarse en ocupaciones especializadas. USCIS señala que este programa está dirigido a empleos que requieren conocimientos altamente especializados y, generalmente, un título universitario o equivalente.

Esta visa es ampliamente utilizada en sectores como tecnología, ingeniería, ciencias, matemáticas, salud, investigación y otras áreas que demandan personal con formación profesional.

Las peticiones H-1B suelen ser presentadas por empresas estadounidenses que desean contratar talento internacional cuando necesitan habilidades especializadas para cubrir determinadas posiciones laborales.

¿Por qué quieren cobrar más de 100 mil dólares?

De acuerdo con el DHS, la tarifa propuesta busca recuperar parte de los costos que el gobierno federal asume para administrar el sistema de inmigración legal. Estos gastos incluyen:

Adjudicación de beneficios migratorios.

Detección de fraude.

Verificaciones de seguridad nacional.

Modernización de sistemas tecnológicos.

Procesamiento de visas.

Operación de tribunales de inmigración.

Recaudación de tarifas.

Aplicación de normas laborales.

Coordinación entre agencias federales.

El portavoz de USCIS, Zach Kahler, explicó que el objetivo es que estos costos sean cubiertos por quienes utilizan los programas migratorios y no por los contribuyentes estadounidenses.

¿Cuánto dinero espera recaudar el gobierno?

El DHS estima que la nueva tarifa generaría aproximadamente 8,800 millones de dólares al año.

La proyección se basa en un volumen estimado de 85,000 peticiones H-1B sujetas al límite anual, cifra que coincide con el número máximo de visas disponibles bajo el programa cada año.

¿Quiénes estarían exentos?

La propuesta establece que el cobro adicional no aplicaría a todas las solicitudes H-1B.

Quedarían excluidas determinadas peticiones presentadas por:

Instituciones de educación superior.

Organizaciones de investigación sin fines de lucro.

Organizaciones de investigación gubernamentales.

Otras categorías que no estén sujetas al límite anual de visas.

¿Cuántas visas H-1B se otorgan cada año?

La legislación estadounidense establece un límite anual de 65,000 visas H-1B. Además, existe una exención adicional de 20,000 visas para extranjeros que obtuvieron una maestría o un grado superior en una institución de educación superior de Estados Unidos.

En total, el programa contempla hasta 85,000 plazas anuales para nuevas solicitudes sujetas al llamado "cap" o límite migratorio.

¿Ya entró en vigor la tarifa de 103 mil dólares?

No. Por ahora se trata de una propuesta del Departamento de Seguridad Nacional y todavía debe pasar por el proceso regulatorio correspondiente antes de convertirse en una regla definitiva.

Sin embargo, de aprobarse en los términos planteados, el nuevo cobro representaría uno de los cambios más significativos para las empresas que dependen de trabajadores extranjeros especializados y podría elevar significativamente el costo de contratar talento internacional en Estados Unidos.