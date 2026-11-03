Miles de extranjeros que viven en Estados Unidos desconocen que el gobierno cuenta con sistemas que registran gran parte de sus entradas y salidas del país. Estos registros son utilizados para verificar el cumplimiento de las condiciones de admisión, detectar posibles sobreestadías y apoyar investigaciones migratorias.

De acuerdo con información oficial del Departamento de Seguridad Nacional, CBP, el Departamento de Estado y ICE, los datos de viaje forman parte de un sistema de seguimiento que permite determinar si una persona salió del país dentro del tiempo autorizado o si permaneció más allá de la fecha permitida.

¿Cómo sabe el gobierno cuándo entras y sales de Estados Unidos?

La principal herramienta es el formulario electrónico I-94, un registro de entrada y salida administrado por CBP. Este documento se genera para la mayoría de los visitantes extranjeros al ingresar a Estados Unidos y contiene datos como:

Fecha de ingreso.

Clase de admisión.

Puerto de entrada.

Fecha límite de permanencia autorizada.

Historial de entradas y salidas.

Según CBP, la agencia recopila de forma automática información de llegadas y salidas mediante registros electrónicos de viaje proporcionados por aerolíneas, navieras y otros sistemas fronterizos.

Además, los visitantes pueden consultar en línea su historial reciente de viajes y verificar el tiempo autorizado de estancia a través del portal oficial del I-94.

¿Qué papel tiene ICE?

Aunque CBP es la agencia responsable de registrar entradas y salidas, ICE utiliza esa información para identificar posibles infracciones migratorias.

Cuando los registros muestran que una persona permaneció en Estados Unidos después del vencimiento de su periodo autorizado y no existe evidencia de una extensión o cambio de estatus aprobado, puede ser clasificada como una posible sobreestadía migratoria.

El informe oficial de sobreestadías del DHS explica que el gobierno compara los registros de entrada con los de salida para determinar si el viajero abandonó el país dentro del plazo permitido. También revisa si obtuvo una extensión de estancia o un ajuste de estatus ante USCIS antes de concluir que existe una violación migratoria.

El Departamento de Estado también participa

El Departamento de Estado, encargado de la emisión de visas estadounidenses, mantiene información sobre las visas otorgadas a extranjeros. Estos datos pueden ser utilizados junto con los registros de admisión y salida para verificar el cumplimiento de las condiciones migratorias.

Por ejemplo, cuando una persona solicita una nueva visa, los oficiales consulares pueden revisar antecedentes migratorios, incluyendo ingresos previos al país y posibles sobreestadías.

¿Qué ocurre si tu salida no fue registrada?

CBP advierte que, en algunos casos, las salidas por vía terrestre hacia México o Canadá podrían no registrarse correctamente de forma automática. Cuando esto ocurre, el historial migratorio puede mostrar erróneamente que la persona permaneció en Estados Unidos más tiempo del permitido.

Por ello, la agencia recomienda conservar evidencia de viaje, como:

Sellos de entrada a otro país.

Boletos de transporte.

Recibos de viaje.

Comprobantes laborales o de hospedaje.

Estos documentos pueden ayudar a demostrar que la salida ocurrió dentro del periodo autorizado.

¿Puedes consultar tu historial migratorio?

Sí. El portal oficial del sistema I-94 permite a muchos viajeros consultar:

Su registro más reciente de admisión.

Historial de entradas y salidas de los últimos 10 años .

. Información sobre cumplimiento de los términos de admisión.

Revisar periódicamente estos datos puede ayudar a detectar errores antes de que afecten futuras solicitudes migratorias o trámites de visa.

Las autoridades migratorias estadounidenses cuentan con sistemas electrónicos que registran una gran cantidad de movimientos internacionales. CBP recopila los datos de entrada y salida, el Department of State conserva información relacionada con visas y ICE puede utilizar esos registros para investigar posibles violaciones migratorias o sobreestadías.

Por ello, si has tenido cambios de estatus, extensiones de estancia o dudas sobre tu historial migratorio, es recomendable revisar tu registro I-94 y asegurarte de que todas tus entradas y salidas aparecen correctamente en los sistemas oficiales.