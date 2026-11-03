Cuando llega diciembre, no todas las experiencias navideñas están en los mercados, los desfiles o los espectáculos de luces. En distintos rincones de Estados Unidos, los trenes se transforman en escenarios de cuento donde los pasajeros pueden disfrutar de paisajes invernales, vagones decorados, chocolate caliente y hasta aventuras inspiradas en la famosa historia de The Polar Express.

Desde recorridos en locomotoras de vapor entre bosques de California hasta viajes festivos que atraviesan montañas, cañones y colinas históricas, estas rutas ferroviarias demuestran que la magia de la Navidad puede comenzar mucho antes de llegar al destino.

1. Great Smoky Mountains Railroad: una Navidad en pijama en Carolina del Norte

La pequeña ciudad de Bryson City, en Carolina del Norte, se convierte cada año en uno de los destinos favoritos para quienes buscan vivir una experiencia inspirada en The Polar Express.

El recorrido a bordo del Great Smoky Mountains Railroad invita a las familias a seguir una de las tradiciones más populares de estas excursiones: abordar el tren usando pijama navideña mientras disfrutan de una taza de chocolate caliente durante el trayecto.

Además de la experiencia temática, el viaje tiene como telón de fondo los impresionantes paisajes de las montañas Great Smoky, que aportan un ambiente aún más especial para una escapada durante la temporada invernal.

2. Grand Canyon Railway: una aventura navideña en Arizona

Conocida por ser la puerta de entrada ferroviaria al Gran Cañón, la ciudad de Williams, Arizona, cambia de ambiente durante las fiestas decembrinas.

En esta época, el Grand Canyon Railway ofrece una experiencia inspirada en The Polar Express, donde niños y adultos pueden disfrutar de una travesía llena de espíritu navideño, personajes temáticos y tradiciones que recuerdan la popular historia.

Lo que hace especial este recorrido es que permite descubrir una faceta completamente diferente de un tren históricamente relacionado con uno de los paisajes naturales más famosos de Estados Unidos. Durante diciembre, el propio viaje se convierte en la principal atracción.

3. Branson Scenic Railway: diversión navideña en Missouri

Otra opción para los fanáticos de The Polar Express se encuentra en Branson, Missouri.

El Branson Scenic Railway ofrece una experiencia ferroviaria inspirada en la clásica historia navideña, permitiendo a los visitantes sumergirse en un ambiente lleno de fantasía y tradición.

La visita puede complementarse con las numerosas actividades que distinguen a Branson durante las fiestas. Entre ellas destaca el evento An Old Time Christmas en Silver Dollar City, que incluye espectáculos, decoraciones especiales y desfiles diseñados para toda la familia.

Por ello, el tren suele convertirse en el punto de partida perfecto para unas vacaciones completamente dedicadas al espíritu navideño.

4. Yosemite Mountain Sugar Pine Railroad: un viaje en tren de vapor entre bosques de California

Para quienes prefieren una experiencia más tranquila y rodeada de naturaleza, el Holiday Magic Train del Yosemite Mountain Sugar Pine Railroad es una excelente alternativa.

Ubicado en Fish Camp, California, este recorrido permite viajar durante aproximadamente una hora a bordo de una auténtica locomotora de vapor.

La combinación de bosques, aire fresco y un medio de transporte que evoca otra época crea una atmósfera nostálgica difícil de igualar. Es una propuesta diferente a las celebraciones urbanas más concurridas y una oportunidad para disfrutar de la Navidad en contacto con algunos de los paisajes más emblemáticos del estado.

5. East Broad Top Railroad: historia y Navidad en Pensilvania

La última parada se encuentra en Rockhill Furnace, Pensilvania, donde el histórico East Broad Top Railroad ofrece el recorrido especial Christmas in Coal Country.

A diferencia de las experiencias inspiradas en The Polar Express, aquí el protagonismo recae en el propio ferrocarril histórico y en los paisajes que atraviesa.

Los pasajeros viajan por las colinas del centro de Pensilvania a bordo de un antiguo tren de vía estrecha, disfrutando de una experiencia que combina el encanto de las fiestas decembrinas con la rica tradición ferroviaria estadounidense.

¿Por qué los trenes son una experiencia navideña tan especial?

Los viajes en tren tienen un encanto único durante la temporada navideña. El sonido de las vías, las luces decorativas, las bebidas calientes y las vistas de paisajes invernales crean una atmósfera que recuerda a las historias clásicas de Navidad.

Ya sea recorriendo las montañas de Carolina del Norte, atravesando los paisajes de Arizona, disfrutando de las celebraciones de Missouri, explorando los bosques de California o admirando las colinas históricas de Pensilvania, estos cinco recorridos demuestran que la magia navideña no está únicamente en el destino.

En estas rutas, la celebración comienza desde el momento en que el tren abandona la estación.