Ninel Conde sorprendió a sus fanáticos en redes sociales al compartir un par de fotografías en las que se ve totalmente irreconocible, con su nuevo cambio de imagen y sus recientes retoques faciales acentuados por la edición.

A través de Instagram, la cantante y actriz compartió dos imágenes en las que aparece haciendo alarde de su silueta trabajada con un minivestido naranja brillante, de escote en V y mangas largas de corte farol.

LEE MÁS: Influencer Chantel Jeffries deslumbra con bralette de látex y se lleva todas las miradas

Ninel apareció con su cabellera rubia peinada de lado con mechones ondulados, mientras que su rostro se lució maquillaje con labial color coral, sombras ahumadas en los párpados y ligero blush bronceado en los pómulos.

La celebridad, de 50 años, dejó a la vista un atardecer desde las costas de Miami, Florida, donde reside actualmente.

Después de que la publicación se hiciera viral, Ninel fue blanco de críticas por haber abusado de la edición y de haber usado la inteligencia artificial para cambiar aún más su imagen: “Si fueras así sería hermoso, pero todo es puro filtro”, escribió un internauta.

En otras publicaciones que ha hecho en los últimos días, Ninel también ha sido objeto de burlas por su nueva imagen y los arreglos que se ha hecho para lucir más joven y bella. Una usuaria de Instagram le escribió: “Debes aprender a vivir todo con naturalidad y aceptar que ya no tienes veinte años”.

A inicios de este mes, Ninel se convirtió en tema de conversación en redes sociales y en la prensa mexicana luego de aparecer con un nuevo cambio de imagen, que incluyó cabello más largo y rubio platinado, y lo que se dice fue una estirada de piel en el rostro para eliminar las arrugas y marcas de la edad.

Aunado a esto, en sus stories se ha dejado ver más bronceada y más delgada, conservando sus abs de acero y músculos marcados.

Dichos cambios se han sumado a un proceso de cambio al que se sometió hace algunos meses, en el que modificó el color de sus ojos oscuros a verde olivo a través de un procedimiento hecho con especialistas en Nueva York.

En su momento, la celebridad mexicana dijo que se había cambiado el color de sus ojos para combinar con su cabello y piel, además señaló que con ello estaba iniciando una nueva etapa y una “transformación interior”.

Desde hace algunos años, el Bombón Asesino se ha dejado ver con cambios estéticos relevantes en su rostro y cuerpo.

Los fanáticos aseguran que Ninel suele verse “rara” debido al exceso de filtros que usa en sus fotografías y videos y que los cambios corporales se deben al ejercicio y dietas estrictas que suele hacer para mantener la figura, otros más culpan directamente a sus cirugías de cambiarla por completo.

Es de conocimiento público que Ninel Conde se ha sometido a una serie de cirugías plásticas para mejorar su aspecto desde muy joven, cuando apenas se estaba involucrando en la farándula mexicana.

Hace unos días, su expareja, José Manuel Figueroa, emitió sus propios comentarios respecto a Ninel, acusándola de ya no ser capaz de verse al espejo y aceptar lo que ve: “Ninel fue una mujer que fue muy hermosa y le cuesta mucho trabajo verse al espejo, por eso recurre a ese tipo de cirugías”, dijo.