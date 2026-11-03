Ante la escalada en las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, se ha revelado que Donald Trump podría ordenar el uso de una de las armas más poderosas y mortíferas jamás utilizadas en su historia.

Nuevos reportes del medio CNN apuntan que el país estaría considerando utilizar la madre de todas las bombas contra Irán en la escalada, misma que está marcando un nuevo capítulo en los conflictos de Medio Oriente. De hecho, el mismo presidente estadounidense sugirió su uso en una reciente entrevista con Newsmax y descartó que sea nuclear.

“No es nuclear en absoluto, es simplemente una bomba extremadamente grande. Es como una bomba nuclear en miniatura. Pero la madre de todas las bombas es una bomba enorme. Yo no usaría armas nucleares, no es necesario”, apuntó Trump.

El medio revela que Estados Unidos usaría la bomba GBU-43/B MOAB contra instalaciones energéticas y objetivos nucleares iraníes si Trump sigue adelante con las operaciones militares en esa área pese a las posibles consecuencias.

La GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) pesa aproximadamente 9 mil 800 kilogramos y es la bomba no nuclear más grande del arsenal estadounidense. Está diseñada para provocar una explosión de enorme potencia sobre una amplia superficie y puede afectar un área equivalente a varias manzanas.

Estados Unidos ya utilizó esta arma en Afganistán en abril de 2017, durante el primer mandato de Trump, contra posiciones del grupo Estado Islámico. Su posible despliegue contra Irán representaría una nueva fase de la confrontación militar.

Sin embargo, existe una limitación importante: aunque su capacidad destructiva es enorme, la MOAB no está diseñada para penetrar profundamente en instalaciones subterráneas. Según las fuentes consultadas por CNN, existen dudas sobre su eficacia contra objetivos nucleares iraníes fortificados, como el complejo conocido como Monte Pickaxe.

Su enorme radio de explosión también despierta preocupación por el riesgo de víctimas civiles si se utiliza cerca de zonas habitadas o infraestructura no militar.

La posibilidad de utilizar esta bomba se conoce en medio de la presión que enfrenta Donald Trump para definir el rumbo de la guerra. El presidente había señalado que no ordenaría nuevos ataques antes de las elecciones legislativas estadounidenses de este martes 3 de noviembre, aunque el Pentágono continuó preparando distintos escenarios militares.

En nuevas declaraciones dadas en medio de las elecciones intermedias, Trump y el gobierno de Estados Unidos estarían alertando a sus aliados regionales de la posible reanudación de ataques en Irán a una mayor escala y por tiempo prolongado.

Un funcionario para el medio CNBC dijo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos “planea una amplia gama de escenarios operativos para ejecutar las directrices presidenciales y de los secretarios de Estado y garantizar el éxito de la misión en cualquier entorno operativo”.

Dentro del mismo informe, CNN detalló que Trump habría ordenado a las fuerzas armadas desarrollar paquetes de ataque contra objetivos iraníes que incluyen “una gran cantidad de infraestructura energética”, además del uso de la MOAB.

Del otro lado, Teherán ha dejado claro que no pretende ceder ante las presiones estadounidenses. Mohammad Bagher Ghalibaf, pre sidente del Parlamento iraní y principal negociador de su país, afirmó que Irán debe combinar sus capacidades militares y defensivas con las negociaciones y su influencia regional para defender sus intereses.

Después de los nuevos ataques estadounidenses en el estrecho de Ormuz, insistió en que las fuerzas iraníes permanecen en máxima disposición defensiva y advirtió que Washington tiene la responsabilidad de evitar una nueva guerra.