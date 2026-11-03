El piloto de un jet ejecutivo que se estrelló en Florida y provocó la muerte de las nueve personas a bordo era un aviador de larga trayectoria, esposo y padre, que vivía en los suburbios de Filadelfia, según un colega que organizó una recaudación de fondos en línea para su familia y publicaciones en redes sociales de personas que lo conocían.

Jeff Gregory, de 55 años, era uno de los dos miembros de la tripulación en la cabina del Learjet 60 con destino a las Bahamas cuando se topó con mal tiempo y se estrelló contra el suelo la tarde del domingo en Greenacres, a unos 11 kilómetros (7 millas) al suroeste de West Palm Beach.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

Mientras el avión se precipitaba, se podía escuchar la voz de un hombre recitando el Padre Nuestro de fondo en las últimas transmisiones por radio de la copiloto al control de tráfico aéreo. Sus amigos están convencidos de que era Gregory, un cristiano devoto.

Un investigador federal indicó el lunes que es probable que varias partes del jet empezaran a desprenderse antes de que impactara contra el suelo. La copiloto de Gregory, Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, informó a los controladores aéreos que se estaba acumulando hielo en el avión y que una turbulencia severa lo había sacudido hacia arriba y hacia abajo por más de 210 metros (700 pies).

“¡Vamos a morir!”, gritó ella antes de que el jet se estrellara contra el suelo y estallara en una bola de fuego.

Thomas Noetzel, director de operaciones de Upper Jets, la empresa que operaba el vuelo, organizó una recaudación de fondos en línea para apoyar a la esposa y los hijos de Gregory.

Gregory era un amigo cercano y personal y “conocerlo me ha convertido en una mejor persona”, escribió Noetzel en el sitio de recaudación GoFundMe.

“Jeff era un hombre dedicado, consciente y profundamente fiel, que tenía una auténtica pasión por volar y un gran amor por el Señor”, publicó en Facebook Walter, el padre de Noetzel. “Su viaje en la Tierra puede haber terminado, pero me gusta pensar que ahora está volando entre los ángeles, elevándose en paz en la presencia de nuestro Señor” .

Gregory contaba con certificados de piloto de transporte de línea aérea e instructor de vuelo, según registros de la Administración Federal de Aviación. Vivía en Gilbertsville, a unos 56 kilómetros (35 millas) al noroeste de Filadelfia, y anteriormente había trabajado para una empresa de vuelos chárter con sede en Allentown, Pensilvania.

“Nos entristece profundamente saber que el capitán Jeff Gregory fue una de las personas que perdieron la vida”, señaló April Honnen, directora de ventas de chárter de East Coast Jets, Inc., donde trabajó en 2016 y 2017. “Nuestras oraciones están con la familia de Jeff, su compañera de tripulación, los pasajeros y todos los afectados por esta desgarradora tragedia”.

El Learjet impactó contra el suelo con fuerza suficiente como para crear un cráter antes de estallar en llamas. El impacto esparció fragmentos del avión sobre una amplia zona.

Imágenes del momento justo antes de que la aeronave impactara parecen mostrar que faltaba el estabilizador horizontal en la cola del avión. Unos 600 residentes cercanos siguen desplazados, pero solo se reportó una lesión en tierra.

El avión despegó de Austin, Texas. Entre las víctimas estaban el empresario tecnológico Adam Robinson, su esposa, Helen Sharp, y sus dos hijos pequeños, dijeron sus familiares.

El padrastro de Filgueiras, Thiago Corteleti, le dijo al New York Post que ella le envió un mensaje de texto a su novio unos 10 minutos antes del accidente y le escribió: “Hay turbulencias, tengo hielo”.

Tom Chapman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, señaló el lunes que el clima será un punto clave de la investigación. En aproximadamente un mes, se publicará un informe preliminar donde se describa lo ocurrido, pero probablemente tomará más de un año determinar la causa del accidente.