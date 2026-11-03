La maratonista Rachel Apa, de 24 años, falleció luego de colapsar en la recta final del Maratón de Nueva York, celebrado el pasado domingo 2 de abril.

De acuerdo con el New York Post, la joven murió a causa de una enfermedad muscular poco común.

Aquí te contamos quién fue Rachel Apa, qué pasó durante el maratón y en qué consiste la enfermedad que causó su fallecimiento.

¿Quién fue Rachel Apa?

De acuerdo con su perfil de LinkedIn, Rachel Apa estudiaba una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad Charleston Southern.

Además, la joven compartió que correría el Maratón de Nueva York para recaudar fondos para la lucha contra el Parkinson, enfermedad que padecía su abuelo.

"Mi abuelo fue uno de mis modelos a seguir mientras crecía. Él me enseñó a mantenerme activa, a superar mis límites y a aceptar los retos. Después de que le diagnosticaran la enfermedad de Parkinson, fui testigo de cómo esta le iba quitando poco a poco la libertad de movimiento que tanto amaba", escribió.

¿Qué le pasó a Rachel Apa durante el Maratón de Nueva York?

Steve Apa, padre de la corredora, contó a The New York Times que había estado siguiendo el recorrido de su hija a través de la aplicación del maratón desde su casa en Lewisberry, Pensilvania.

Además, le había enviado mensajes para darle ánimos durante la carrera.

Sin embargo, cuando Rachel se encontraba en la milla 24, a la altura de Central Park, cerca de la calle 85, colapsó alrededor de la 1:30 p. m.

Una trabajadora social se acercó para tomarle el pulso, mientras que el prometido de la joven pidió ayuda médica.

Posteriormente, el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizó un desfibrilador.

De acuerdo con el New York Post, la madre de Rachel, quien se encontraba en la línea de meta, corrió hacia donde estaba su hija tras ver lo ocurrido.

La corredora fue trasladada de emergencia al Centro Médico Mount Sinai. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos por salvarle la vida, fue declarada muerta a las 9:40 p. m.

"Es inconcebible. Gozaba de perfecta salud, estaba en plena forma, tenía 24 años", expresó su padre.

¿De qué murió Rachel Apa?

Steve Apa, padre de la maratonista, reveló que la causa de muerte de su hija fue una rabdomiólisis, una afección que, de acuerdo con MedlinePlus, consiste en "la descomposición del tejido muscular que ocasiona la liberación de los contenidos de las fibras musculares en la sangre. Estas sustancias son dañinas para el riñón y con frecuencia causan daño renal".

Esta afección "puede ser causada por lesión o cualquier otra afección que ocasione daño al músculo esquelético".

Entre los factores que pueden provocar rabdomiólisis se encuentran las lesiones por compresión o traumatismos, enfermedades musculares genéticas, ciertas infecciones, deshidratación grave y esfuerzos físicos intensos, como correr una maratón o hacer calistenia.