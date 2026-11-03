Las recomendaciones para preparar mochilas y kits de emergencia están generando inquietud en distintos países y varias preguntas comienzan a repetirse en redes sociales: ¿los gobiernos saben algo que nosotros todavía desconocemos? ¿va a estallar la tercera guerra mundial?

Las advertencias sobre posibles crisis, guerras, conflictos militares, apagones y fallas en servicios esenciales han alimentado las especulaciones sobre un escenario internacional cada vez más preocupante.

NO TE PIERDAS: Alerta de emergencia en Estados Unidos: FEMA interrumpirá la televisión y la radio por esta razón

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán es uno de los temas principales relacionados con un nuevo conflicto que afectaría a gran parte del mundo, y es que, afirma el periodista Tucker Carlson, Donald Trump prepara un ataque nuclear en Medio Oriente próximamente.

Pese a las múltiples noticias que han surgido sobre los avisos que gobiernos de varios países han emitido para que su población se resguarde y tenga consigo un kit de supervivencia y una mochila de vida ante posibles catástrofes, aún nada está confirmado.

México también ha emitido su alerta, recomendando a los mexicanos que preparen su mochila de vida para que las familias puedan afrontar situaciones extraordinarias sin depender inmediatamente de la ayuda de las autoridades.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) compartió este fin de semana una recomendación para empacar suministros básicos para sobrevivir por lo menos 72 horas posteriores a una emergencia.

¿Qué debe tener la mochila de vida?

La mochila de vida que sugiere tener lista Protección Civil debe ser individual y contar con los siguientes suministros básicos:

Lentes de repuesto

Radio portátil con pilas

Agua embotellada

Cobija

Papel y toallas higiénicas

Linterna de mano

Dinero

Alimento para bebé

Duplicado de llaves

Cepillo de pasta y pasta de dientes

Pañales para bebé

Plan familia para la prevención de Riesgos

Silbato y encendedor

Una hoja de papel y pluma

Alimentos no perecederos

Muda de ropa

¿Ya cuentas con tu #MochilaDeVida? Recuerda que debe contener suministros básicos para sobrevivir durante las primeras 72 horas posteriores a una emergencia o sismo. 👉 Aquí te decimos cómo prepararla. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/s7c3TD19K5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 2, 2026

Europa, Asia y Estados Unidos emiten sus alertas ante crisis

Las preocupaciones por una nueva catástrofe no surgen de la nada. Este 3 de noviembre de 2026, la Comisión Europea anunció nuevas directrices para fortalecer la preparación de la población ante emergencias.

Entre sus recomendaciones está que los ciudadanos puedan cubrir sus necesidades básicas durante las primeras 72 horas de una crisis, además de contar con artículos esenciales y mochilas de emergencia. La estrategia contempla distintos escenarios, desde desastres naturales y crisis sanitarias hasta tensiones geopolíticas, ciberataques y problemas en infraestructuras críticas.

Por su parte, países asiáticos como Japón y Taiwán también emitieron sus alertas y sugerencias de kits de supervivencia.

Por su parte, Estados Unidos tiene múltiples planes en caso de crisis o ataques geopolíticos, uno de ellos es un ensayo de alertamiento que se emitirá el próximo 17 de noviembre y tiene como objetivo revisar el funcionamiento y la capacidad del país de alertar a su ciudadanía ante cualquier crisis.

Aunado a esto, el Pentágono está llevando a cabo un proyecto con el que pretende mejorar el funcionamiento de las fuerzas militares y hacerlas resistir 90 días sin apoyo exterior en caso de una guerra.

Los países nórdicos también han desarrollado recomendaciones para que sus habitantes puedan mantenerse por sí mismos durante varios días. Finlandia aconseja almacenar agua, alimentos, medicamentos y artículos de higiene suficientes para al menos 72 horas, mientras que Dinamarca plantea un periodo similar de autonomía familiar.

Estas medidas no significan que sus gobiernos estén anunciando una guerra, sino que buscan evitar que una interrupción de electricidad, transporte, comunicaciones o abastecimiento se convierta en una crisis todavía mayor.

Estados Unidos busca hacer ataques nucleares contra Irán

El pasado 28 de octubre, Associated Press informó que funcionarios estadounidenses habían pedido a varios aliados de Medio Oriente prepararse ante la posibilidad de nuevos ataques contra territorio iraní después de las elecciones legislativas estadounidenses de este martes 3 de noviembre, así como ante posibles represalias contra instalaciones energéticas e infraestructura.

La situación se volvió todavía más delicada al comenzar noviembre. La agencia de noticias informó el 3 de noviembre sobre ataques estadounidenses limitados contra objetivos iraníes cerca del estrecho de Ormuz, mientras continuaban los esfuerzos para alcanzar un acuerdo.

Dentro de este contexto, el periodista y analista político, Tucker Carlson afirmó que Israel está presionando a Estados Unidos para que Trump lance un ataque nuclear contra irán

“Bajo la presión del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, la administración Trump podría estar a pocos días de lanzar un ataque nuclear contra Irán”, escribió Carlson en una publicación en X.

“Netanyahu está acorralado y desesperado... Netanyahu debe mantenerse cerca de Trump. Necesita esta guerra”, agregó.