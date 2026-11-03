Varios vuelos en toda Europa recibieron presuntas amenazas de bomba el martes que al final resultaron ser falsas, pero provocaron revisiones, desvíos y, en un caso, una escolta de la Fuerza Aérea italiana hasta el aterrizaje, informaron las autoridades.

Entre las aerolíneas afectadas estuvieron la polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair. No hubo heridos.

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Un día antes, un avión con destino a Bulgaria fue desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar mientras estaba en el aire.

Italia

Un vuelo de Ryanair procedente de Lisboa aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, el martes por la mañana después de que se recibió un correo electrónico donde se informaba que había una bomba a bordo, según información proporcionada por un funcionario de Fiumicino con conocimiento de los hechos.

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Expertos policiales en desactivación de bombas realizaron controles de seguridad a pasajeros, tripulación y equipaje y no encontraron explosivos.

Otro correo electrónico informó de una bomba en otro vuelo de Ryanair con destino a Roma, procedente de Dublín.

La Fuerza Aérea italiana escoltó ese avión hasta Fiumicino y se aplicaron los mismos procedimientos de seguridad en tierra, sin que se encontraran explosivos, indicó el funcionario. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaba autorizados a dar información.

Polonia

En Polonia, mientras tanto, un vuelo matutino de la aerolínea polaca LOT desde el aeropuerto Heathrow de Londres hacia el principal aeropuerto Chopin de Varsovia fue desviado al aeropuerto Modlin de la capital polaca tras una amenaza de bomba, informó la agencia de prensa PAP. El aeropuerto de Modlin fue cerrado temporalmente.

LOT dijo después que se había completado el registro del avión desviado a Modlin y que “no se encontró nada en la aeronave”. Los pasajeros del vuelo de Londres a Varsovia, informó la aerolínea, estaban pasando por el control fronterizo y, tras completarlo, serían trasladados al aeropuerto Chopin en autobús, reportó PAP.

Más tarde, el aeropuerto de Modlin publicó un comunicado en el que señaló que no existía una amenaza real y que el aeropuerto había reanudado sus operaciones normales. No dio más detalles sobre la naturaleza de las amenazas.

El aeropuerto Chopin también recibió información sobre un objeto potencialmente peligroso a bordo de un vuelo de Scandinavian Airlines, o SAS, desde Copenhague hacia el aeropuerto Chopin, informó PAP. El director interino de la Oficina de Comunicaciones del Aeropuerto de Varsovia, Piotr Rudzki, explicó a la agencia que se aplicaron de inmediato los procedimientos de seguridad estándar tras recibirse la información y que se cerró una de las pistas del aeropuerto.

“La gente desembarcó, el avión aterrizó con normalidad; no fue un aterrizaje de emergencia”, declaró a PAP la portavoz de SAS, Alexandra Lindgren Kaokju.

Añadió que la aerolínea se está centrando actualmente en brindar atención a los pasajeros y a la tripulación, y que el asunto fue remitido a la policía polaca.

España

Las autoridades españolas descartaron el martes la presencia de explosivos en un avión de Ryanair procedente de Manchester que aterrizó en el aeropuerto de Murcia, en el sur de España, tras una amenaza de bomba.

Pasajeros y tripulación pasaron por un control de seguridad y la aeronave fue inspeccionada, dijo en X Francisco Lucas, delegado del gobierno español en la región de Murcia. El vuelo llevaba 121 personas a bordo, incluida la tripulación, precisó.

Bulgaria

Las autoridades búlgaras no encontraron indicios de explosivos en dos aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Sofía que habían recibido amenazas de bomba el martes mientras estaban en ruta, dijo el martes el ministro de Transporte de Bulgaria, Georgi Peev, según la agencia estatal de noticias BTA.

Los dos aviones, procedentes de Bérgamo, Italia, y Dublín, Irlanda, fueron inspeccionados por agentes de la Unidad Especializada Antiterrorista tras aterrizar en Sofía . Ninguno fue desviado debido a las amenazas de bomba.

Peev dijo que la información inicial sobre la existencia de una de las amenazas de bomba “se basó en un informe del piloto”.

“El piloto recibió información a través de sus propios canales —de la aerolínea— de que existía tal amenaza”, dijo Peev, y añadió que el control del tráfico aéreo búlgaro siguió entonces un protocolo para este tipo de amenazas que permitió que la aeronave aterrizara de forma segura en Sofía.

Hungría

Las amenazas de bomba se produjeron un día después de que un vuelo de Wizz Air que despegó del aeropuerto de Luton, cerca de Londres, se viera obligado a desviarse a Hungría tras una amenaza de bomba recibida mientras el avión estaba en el aire.

El ministro de Defensa húngaro, Romulusz Ruszin-Szendi, dijo en una publicación de Facebook el lunes que un avión de combate Gripen de la Fuerza Aérea húngara fue enviado para interceptar el vuelo de Wizz Air y lo escoltó de forma segura hasta el Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc, en Budapest.

Las autoridades no encontraron ninguna amenaza a bordo de la aeronave tras realizar una inspección del avión y de sus pasajeros, dijo Wizz Air a la agencia estatal de noticias MTI.

El martes, el secretario general interino del Ministerio del Interior de Bulgaria, Lyubomir Nikolov, dijo a los periodistas que las autoridades aún intentaban identificar al remitente de la amenaza.

El mes pasado, un vuelo de Tel Aviv a Viena realizó un aterrizaje de emergencia en Bulgaria tras una amenaza de bomba.