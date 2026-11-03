En el marco de la celebración de su décimo aniversario, la plataforma multimedia Latino Book Review reconoció la trayectoria del escritor, editor y promotor cultural mexicano Alfredo Ávalos Lara y otros destacados escritores y promotores de la cultura y literatura mexicana y chicana. Avalos fue reconocido por sus contribuciones a la difusión de la literatura en español y al fortalecimiento de los vínculos culturales entre México y Estados Unidos.

La gala, celebrada el 10 de octubre en The Woman’s Club Mansion en San Antonio, Texas, reunió a escritores, académicos, artistas y representantes de instituciones culturales para conmemorar una década de trabajo dedicada a visibilizar la producción literaria de las comunidades latinas en Estados Unidos.

Durante la ceremonia también fueron homenajeadas la poeta y escritora Carmen Tafolla, figura fundamental de la literatura chicana y primera poeta laureada de San Antonio y del Estado de Texas; Cherríe Moraga, reconocida escritora, dramaturga y referente del pensamiento feminista chicano; y Édgar Castro Zapata, historiador y bisnieto del revolucionario mexicano Emiliano Zapata, cuya labor se ha concentrado en preservar la memoria histórica de la Revolución del Sur.

Latino Book Review fue fundada en 2016 por Gerald Padilla y Rossy Evelin Lima, y en una década se ha consolidado como una plataforma de difusión de literatura latina mediante su revista impresa y digital, reseñas, entrevistas y un pódcast dedicado a escritores y sus obras. Por las páginas del anuario de Latino Book Review y el correspondiente podcast dirigido por Héctor Rendón, se ha destacado el trabajo de escritores como Sandra Cisneros, Isabel Allende, María Hinojosa, el de los artistas mexicanos Jorge y Javier Marín, Abrahan Mojica, Mauro Murillo y Gabriel Chávez Zekua.

Uno de los momentos más significativos de la noche fue la entrega de la Presea General Emiliano Zapata Salazar a Gerald Padilla, fundador y editor en jefe de Latino Book Review, por parte de Édgar Castro Zapata, presidente de la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución.

En su intervención, Padilla destacó la importancia de construir espacios donde las comunidades latinas puedan contar sus propias historias, particularmente en un contexto marcado por las tensiones migratorias y los desafíos que enfrentan los hispanos en Estados Unidos.

La escritora y poeta Rossy Evelin Lima, cofundadora y directora ejecutiva de la publicación, recordó que el proyecto nació del deseo de dar visibilidad a voces que tradicionalmente habían permanecido al margen de los grandes circuitos editoriales estadounidenses.

La celebración incluyó un reconocimiento oficial del Ayuntamiento de San Antonio, así como la incorporación de la trayectoria de la revista al Registro del Congreso de Estados Unidos, por iniciativa del congresista Joaquín Castro. La escritora chilena Isabel Allende, reciente ganadora del Premio Planeta 2026, también se sumó a la conmemoración mediante un mensaje especial en video.

Más allá de los reconocimientos individuales, la gala puso de relieve la creciente importancia de las iniciativas culturales independientes que, desde ciudades como San Antonio, contribuyen a ampliar la presencia de las letras hispanas en el panorama literario estadounidense y a preservar una memoria cultural que continúa escribiéndose a ambos lados de la frontera.