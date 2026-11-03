El presidente Donald Trump anunció el martes que Estados Unidos dejará de proporcionar 4,.000 millones de dólares en ayuda cada año a Israel en 2027 y ahora le venderá armas a su aliado más cercano en Oriente Medio.

El mandatario declaró al canal Fox News durante una llamada telefónica el martes, el día de las elecciones intermedias en Estados Unidos, que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se le había acercado con la idea y que han hablado de ello desde hace un par de años.

Trump sostiene que Israel no necesita la ayuda y que es mucho dinero para Estados Unidos. Pero también señala que la ayuda a Israel se ha convertido en un argumento de campaña demócrata para candidatos como Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan, un crítico abierto de Israel .

“Pueden considerarlo un trueque. Pueden considerarlo ayuda militar o efectivo", comentó Trump. "Miren, les damos 4.000 millones de dólares en cosas y dinero, y no lo necesitan. Y Bibi Netanyahu se me acercó, y hemos estado hablando de ello desde hace un par de años porque es mucho dinero”.

No hubo comentarios de la oficina de Netanyahu.

Decenas de miles de millones de dólares han ido a Israel

Estados Unidos ha enviado decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Israel durante los últimos años.

En 2016, el presidente Barack Obama, un demócrata, firmó un acuerdo de seguridad sin precedentes para darle al ejército israelí 38.000 millones de dólares durante 10 años, lo que equivale a 3.800 millones de dólares al año. En virtud del acuerdo, la capacidad de Israel para gastar parte de los fondos en productos militares israelíes se eliminaría gradualmente y, con el tiempo, todo el dinero se gastaría en industrias militares estadounidenses.

Netanyahu ha hablado en el pasado sobre la necesidad de dejar de depender de esa ayuda y ha dicho que esas medidas debían concluir en algún momento.

Le dijo a The Economist en enero que quería “reducir gradualmente” la ayuda militar estadounidense en los próximos 10 años y que ese cambio “estaba en marcha”.

Trump dice que ayuda a Israel es blanco demasiado fácil para los críticos

Pero la imagen de la ayuda también se había convertido en un problema, según Trump, quien señaló a El-Sayed por usarla como argumento de campaña.

“La izquierda usa el pago de 4.000 millones de dólares —que todo el mundo conoce, no es ningún secreto— como una señal de injusticia”, declaró Trump el martes en Fox. “Y no podemos permitir eso. No me gusta porque es demasiado fácil. Es casi un blanco demasiado fácil. Y Bibi y yo hemos estado hablando, y hemos estado de acuerdo. Él fue muy comprensivo al respecto”.

La eliminación gradual de la ayuda militar y económica directa a Israel ha sido durante mucho tiempo un tema de debate en ambos países y ha ganado fuerza en los últimos años.

Sin embargo, hay varios asuntos que lo complican, entre ellos las obligaciones que Estados Unidos tiene con Israel en virtud de los acuerdos de paz de Camp David con Egipto, que requieren que Estados Unidos apoye a Israel y Egipto con asistencia de seguridad.

Además, gran parte de la asistencia que Estados Unidos proporciona a Israel se presenta en forma de financiamiento militar extranjero que le da a Israel el dinero pero le exige gastarlo en armamento producido en Estados Unidos, lo que significa que los fondos se reinvierten en la economía estadounidense.

A menos que Israel planee gastar la misma cantidad en la compra de material estadounidense, los contratistas de defensa norteamericanos podrían verse afectados.

Hubo más ayuda después de que comenzó la guerra de Gaza

Un estudio académico publicado el año pasado mostró que Estados Unidos, durante las administraciones del presidente demócrata Joe Biden, y el republicano Trump, proporcionó al menos 21.700 millones de dólares en asistencia militar a Israel después del inicio de la guerra de Gaza en 2023. El estudio fue publicado en el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel que dieron paso a la guerra más reciente.

Otro estudio, también publicado el año pasado por el proyecto Costs of War en la Watson School of International and Public Affairs de la Universidad de Brown, dijo que Estados Unidos había gastado aproximadamente 10.000 millones de dólares más en ayuda de seguridad y operaciones en el Oriente Medio en general en los dos años anteriores.

Si bien los informes se basaron en material de fuentes abiertas para la mayoría de sus hallazgos, ofrecieron algunos de los recuentos más completos de la ayuda militar de Estados Unidos a su aliado cercano Israel y estimaron los costos de la participación militar directa estadounidense en Oriente Medio.