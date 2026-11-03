Las máquinas de votación del condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York, dejaron de aceptar papeletas este martes, un fallo que obligó a recurrir a bolsas selladas para preservar los votos y que podría retrasar el resultado de una de las contiendas clave para el control de la Cámara de Representantes.

Parte de Westchester pertenece al distrito 17 de Nueva York, donde el republicano Mike Lawler busca la reelección frente a la demócrata Cait Conley, en una Cámara Baja hoy en manos republicanas.

El ejecutivo del condado, Ken Jenkins, pidió disculpas a los votantes en nombre de la Junta Electoral de Westchester (BOE, por sus siglas en inglés) y les pidió permanecer en las filas, tener paciencia y, sobre todo, emitir su voto.

Además, le aseguró a los votantes que se están tomando las medidas para resolver el problema a la mayor brevedad y que su voto será contado.

Jenkins, que exigió una investigación de lo ocurrido, informó de que había dado instrucciones a funcionarios del condado, incluidos representantes del departamento jurídico, para que supervisaran el proceso electoral y garantizaran que los votantes pudieran ejercer su derecho sin interferencias y que todos los votos fueran contabilizados correctamente, según el diario Gothamist.

La Junta Electoral informó inicialmente de que un problema con el grosor del papel impedía que las máquinas aceptaran las papeletas, pero posteriormente actualizó su comunicado y eliminó esa referencia, según el mismo medio.

La situación provocó la desconfianza en algunos votantes como Karina de la Rosa, que supo del problema cuando le pidieron que colocara su boleta en la bolsa.

"Ya estamos oyendo que los republicanos, ya sabes, quieren interferir en lo que está pasando ahora mismo porque va a haber un tsunami azul, o eso dicen", comentó al diario.

La fiscal general del estado, Letitia James, está al tanto de la situación y pidió también a los votantes que no se desanimen.

"Las urnas están abiertas y su voto seguirá siendo válido. La Junta Electoral está trabajando para solucionar problemas técnicos con los escáneres de boletas en algunos centros de votación, y mi oficina está monitoreando la situación", indicó en la red social X.

El condado de Westchester decidirá hoy si reeligen al congresista republicano Mike Lawler o dan su voto a la demócrata Cait Conley, una elección que podría ser importante para el control de la Cámara de Representantes, que ahora está en manos de republicanas.

Lawley y Conley también pidieron a los electo