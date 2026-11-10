El aguinaldo de 40 días en México ya tiene fecha de pago y beneficiarios definidos para 2026, pero no todos los trabajadores recibirán esta prestación, ya que algunos sólo cobrarán 15 días . ¿Quiénes y por qué? Aquí te contamos los detalles del depósito más esperado del año por parte de los mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que establece quiénes podrán recibir aguinaldo de 40 días, un beneficio laboral que ha despertado el interés de millones de trabajadores

Sobre todo porque dicho pago sería entregado próximamente y en la época en la que miles de personas utilizan el dinero para costear los gastos de la temporada de Navidad y Año Nuevo (para pagar la cena, comprar regalos, entre otras cosas).

¿Quiénes recibirán 40 días de aguinaldo en México en 2026?

De acuerdo con el decreto presidencial publicado el 23 de octubre de 2026, los servidores públicos de las dependencias y entidades federales cuya relación laboral se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado recibirán un aguinaldo equivalente a 40 días.

La lista incluye:

Personal operativo de confianza de las dependencias y entidades del gobierno federal;

Personal de enlace y de mando, así como miembros del Servicio Exterior Mexicano en funciones dentro del país;

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano que se encuentren en funciones en las representaciones diplomáticas de México en el extranjero;

Personal militar en activo;

Personas físicas contratadas bajo régimen de honorarios, tanto en las dependencias y entidades federales como en el Servicio Exterior Mexicano;

Personas que reciban pensiones o haberes de retiro (militar, civil o de gracia), así como los deudos de beneficiarios de una pensión otorgada por el ISSSTE o con cargo al erario federal;

Trabajadores de categorías no previstas explícitamente, pero que hayan sido autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a la normatividad aplicable.

¿Quiénes recibirán solamente 15 días de aguinaldo en 2026?

Los trabajadores del sector privado tienen derecho a un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.

Esto significa que quienes trabajan en empresas particulares, comercios, restaurantes, tiendas, oficinas y otros negocios recibirán al menos esa cantidad, salvo que las políticas de la empresa establezcan una prestación superior.

¿Cuándo pagan el aguinaldo de 40 días en 2026?

El decreto publicado en el DOF establece que el aguinaldo podría comenzar a pagarse a partir del 10 de noviembre .

¿Qué hacer si no te pagan el aguinaldo completo?

El aguinaldo es una prestación obligatoria, por lo que si una persona no recibe el pago correspondiente, lo recibe incompleto o el patrón no lo entrega antes del 20 de diciembre, puede solicitar orientación ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).

¿Cuánto sería el aguinaldo de 40 días?

El aguinaldo de 40 días se calcula multiplicando tu sueldo diario base por 40. El monto dependerá del salario del trabajador.

¿Cuánto me toca de aguinaldo por 15 días?

El aguinaldo mínimo equivalente a 15 días corresponde exactamente a 15 días de tu sueldo diario (o lo que es lo mismo, medio mes de tu sueldo bruto) si trabajaste el año completo. La cifra dependerá de cuánto recibas de salario.