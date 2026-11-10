¿Buscas una oportunidad para trabajar legalmente en el extranjero? El Gobierno de México, a través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), publicó una vacante para mexicanos interesados en laborar en Canadá en el área de tienda de pescadería, con un salario mensual neto de 30,000 pesos y diversas prestaciones.

La oferta forma parte de los programas de movilidad laboral internacional impulsados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), los cuales permiten a trabajadores mexicanos acceder a empleos formales en otros países bajo esquemas regulados y con acompañamiento institucional.

La vacante en Canadá ofrece sueldo de 30,000 pesos al mes

De acuerdo con la publicación del Portal del Empleo, una empresa canadiense busca personal masculino para desempeñarse en una tienda de pescadería, realizando actividades relacionadas con la limpieza, preparación y comercialización de productos marinos.

La vacante estará disponible para postulación hasta el 20 de noviembre de 2026 y contempla un salario mensual neto de 30,000 pesos mexicanos.

Entre las principales funciones se encuentran:

Limpieza y preparación de productos marinos.

División de alimentos en porciones.

Envasado y etiquetado de productos.

Montaje y organización de mercancía en anaqueles.

Asesoría a clientes sobre la conservación de los productos.

Verificación de fechas de vencimiento.

Monitoreo de la calidad de los alimentos.

Rotación adecuada del inventario.

Supervisión de refrigeradores, congeladores y hornos para garantizar temperaturas adecuadas.

Limpieza de áreas de trabajo, materiales y equipos.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en Canadá en esta vacante?

Los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos básicos relacionados con experiencia laboral y habilidades operativas.

Escolaridad

Primaria concluida.

Experiencia

Entre seis meses y un año de experiencia como personal de tienda de pescadería.

Una de las características más destacadas de esta oferta es que no exige conocimiento de inglés o francés, por lo que puede representar una oportunidad para trabajadores que no dominan otro idioma.

Conocimientos solicitados

Limpieza y manejo de pescado.

Pesado de productos marinos.

Envasado y etiquetado.

Control de calidad de productos.

Revisión de fechas de caducidad.

Estrategias para minimizar pérdidas y maximizar la rentabilidad.

Habilidades que busca la empresa

Además de la experiencia técnica, la empresa canadiense solicita candidatos con competencias laborales como:

Trabajo en equipo.

Comunicación efectiva.

Compromiso.

Proactividad.

Autonomía.

Mejora continua.

Calidad en el trabajo.

Horario de trabajo

La vacante es de tiempo completo y considera jornadas de: 06:00 a 16:00 horas. Sin embargo, la convocatoria señala que los turnos y horarios pueden variar según las necesidades operativas de la empresa.

Asimismo, los postulantes deben tener disponibilidad para viajar.

Prestaciones ofrecidas

La empresa canadiense ofrece diversas prestaciones para los trabajadores contratados:

Transporte.

Seguridad social pública.

Seguro dental.

Seguro de gastos médicos mayores.

Seguro de vida.

Contrato por tiempo determinado.

Estas condiciones forman parte de los beneficios adicionales al salario mensual ofrecido.

¿Cómo es el proceso de reclutamiento?

El proceso contempla una etapa de revisión documental para verificar que los candidatos cumplan con el perfil solicitado.

La convocatoria indica que: El proceso de reclutamiento inició el 6 de noviembre de 2026. La duración estimada es de tres semanas.

Además, el Servicio Nacional del Empleo brinda orientación y acompañamiento a los aspirantes seleccionados para realizar los trámites y permisos necesarios para trabajar legalmente en Canadá.

¿Dónde postularse?

Las personas interesadas pueden consultar la vacante en este enlace dentro del Portal del Empleo del Gobierno de México.

Debido a que se trata de una oferta difundida por el Servicio Nacional del Empleo, los candidatos tienen la garantía de que se trata de una vacante formal respaldada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, lo que brinda mayor seguridad durante el proceso de contratación y movilidad laboral internacional.