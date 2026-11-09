¿Quieres trabajar en el extranjero? A través del Servicio Nacional del Empleo (SNE), una empresa canadiense abrió un proceso de reclutamiento para contratar conductores de camión, ofreciendo un sueldo aproximado de 51,000 pesos mensuales, además de prestaciones y apoyo durante el proceso de contratación.

La convocatoria forma parte de los programas de movilidad laboral internacional impulsados por el Gobierno de México mediante el Servicio Nacional del Empleo, organismo adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que facilita la vinculación entre trabajadores mexicanos y empleadores extranjeros.

¿En qué consiste el trabajo?

La empresa canadiense busca personal masculino para desempeñarse como conductor de camión en operaciones relacionadas con la industria pesquera.

La principal responsabilidad del puesto será transportar pescado y otros productos marinos durante la temporada de pesca, trasladándolos desde los puntos de desembarque hasta fábricas, almacenes y centros de distribución.

Además de conducir, los trabajadores seleccionados deberán colaborar en actividades físicas relacionadas con la carga y descarga de mercancías, tanto en los puertos como en los puntos de entrega.

Funciones principales del puesto

Entre las tareas que realizarán los conductores se encuentran:

Transportar productos marinos mediante camiones de carga.

Apoyar en el desembarque de mercancía proveniente de embarcaciones.

Participar en la carga y descarga de los productos.

Proteger la mercancía utilizando lonas y otros sistemas de seguridad.

Completar registros diarios de actividades.

Supervisar el estado de la carga durante el traslado.

Efectuar reparaciones de emergencia cuando sea necesario.

Garantizar que los productos lleguen en óptimas condiciones a su destino.

Requisitos para aplicar al trabajo en Canadá

Las personas interesadas en postularse deben cumplir con los siguientes requisitos:

Escolaridad

Primaria concluida.

Experiencia

Entre seis meses y un año como conductor de camión.

Conocimientos técnicos

Los candidatos deben contar con experiencia en:

Conducción de camiones de carga.

Transporte de mercancías y productos perecederos.

Maniobras de reversa en espacios reducidos.

Inspección preventiva de vehículos.

Seguridad y equilibrado de cargas.

Mantenimiento básico de unidades de transporte.

Supervisión de neumáticos, frenos, luces y sistemas de almacenamiento en frío.

Licencias requeridas

Licencia de conducir internacional.

Licencia mexicana tipo B o tipo E vigente.

Idioma: Inglés básico.

Habilidades que busca la empresa

La compañía busca trabajadores que destaquen por competencias como:

Trabajo en equipo.

Compromiso.

Proactividad.

Adaptación al cambio.

Orientación a resultados.

Calidad en el trabajo.

Motivación.

Autonomía.

Tolerancia a la presión.

Orientación al cliente.

Salario y prestaciones

Uno de los principales atractivos de esta oferta es el salario, que ronda los $51,000 pesos mensuales.

Además, la empresa ofrece prestaciones que incluyen:

Transporte.

Seguro de atención dental.

Seguro de gastos médicos mayores.

Seguro de vida.

Seguridad social pública.

Contrato por tiempo determinado.

Horario de trabajo

La jornada será de tiempo completo y generalmente se desarrollará entre las 06:00 y las 16:00 horas, aunque la empresa señala que los horarios y turnos pueden variar según las necesidades operativas de la temporada.

Asimismo, los aspirantes deben tener disponibilidad para viajar.

¿Cómo será el proceso de reclutamiento?

La selección de candidatos contempla varias etapas, entre ellas:

Revisión documental.

Entrevista virtual en inglés básico.

De acuerdo con la convocatoria, el proceso de reclutamiento iniciará el 6 de noviembre de 2026 y tendrá una duración aproximada de tres semanas.

Durante ese periodo, la empresa evaluará la experiencia, documentación y habilidades de los postulantes antes de tomar una decisión final. Puedes postularte y ver la vacante aquí.

Las vacantes internacionales difundidas por el Servicio Nacional del Empleo representan una alternativa para quienes desean adquirir experiencia laboral en Canadá a través de mecanismos oficiales y regulados.