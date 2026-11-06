¿Sabías que las familias de Estados Unidos pueden recibir una ayuda económica de hasta $1,000 dólares para cubrir sus facturas de luz y gas? Esto es posible a través de un programa federal que busca apoyar a quienes más lo necesitan. Conoce los estados participantes, los requisitos y cómo presentar una solicitud.

Las familias de bajos ingresos que viven en Estados Unidos pueden recibir ayuda económica para pagar sus facturas de electricidad, gas y calefacción mediante un programa conocido como LIHEAP (Low Income Home Energy Assistance Program).

Este apoyo está diseñado para reducir los gastos de energía de los hogares que enfrentan dificultades económicas, especialmente durante las temporadas de temperaturas extremas, cuando aumenta el consumo de electricidad y gas para mantener una vivienda caliente o fresca.

¿Qué estados ofrecen ayuda para pagar la luz y el gas en Estados Unidos?

Debido a que es un programa federal, los 50 estados de Estados Unidos participan en el programa LIHEAP; esto quiere decir que pueden solicitarlo en:

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Connecticut

Delaware

Florida

Georgia

Hawái

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Luisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Misisipi

Misuri

Montana

Nebraska

Nevada

Nuevo Hampshire

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Oregón

Pensilvania

Rhode Island

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

Virginia Occidental

Wisconsin

Wyoming

Para consultar los programas disponibles en cada entidad, ingresa a la página LIHEAP Clearinghouse.

¿Qué gastos cubre el programa LIHEAP?

Dependiendo del estado y de las características del programa local, el apoyo puede utilizarse para:

Ayudar con el pago de las facturas de energía del hogar , incluyendo electricidad, gas natural, propano, aceite de combustible o madera

, incluyendo electricidad, gas natural, propano, aceite de combustible o madera Brindar soporte de climatización

Dar asistencia prioritaria para hogares sin (o en peligro de no tener) calefacción o aire acondicionado

Proporcionar asistencia para reparar tu equipo de calefacción y refrigeración

Proporcionar recursos y estrategias para ayudar a administrar el uso de energía y las facturas en el hogar

Apoyo durante o después de un desastre natural.

El dinero no necesariamente se entrega a los beneficiarios; según explican las autoridades, el apoyo se envía a la compañía de electricidad, gas o al proveedor de combustible para que se aplique como crédito a la cuenta del usuario.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la ayuda LIHEAP en 2026?

Los requisitos para solicitar ayuda para pagar la luz y el gas dependen del estado donde viva la persona. Sin embargo, existen condiciones generales que suelen tomarse en cuenta para determinar si un hogar puede recibir los beneficios:

-Tener bajo ingresos

-El solicitante debe vivir en el estado donde presenta la solicitud

-Demostrar los gastos de energía

-Las autoridades solicitarán datos sobre cuántas personas viven en el hogar.

¿Cuánto dinero da LIHEAP para pagar la luz y el gas?

No existe una cantidad única para todo Estados Unidos. El monto de la ayuda depende de factores como el estado donde vive el solicitante, el número de integrantes del hogar o el tipo de energía que utiliza la vivienda.

Por ejemplo, en Pensilvania se entrega entre 200 y 1,000 dólares para cubrir estos gastos; en Los Ángeles el monto es de hasta $1,500 dólares o en Arizona puede recibir hasta 640 dólares.

¿Cómo solicitar la ayuda para pagar la luz y el gas en Estados Unidos?

Las personas interesadas deben presentar su solicitud ante la oficina estatal o la agencia local encargada de administrar LIHEAP.

Dependiendo del estados, pueden solicitarte:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Factura reciente de electricidad o gas

Comprobantes de ingresos de los integrantes del hogar

¿Los migrantes pueden solicitar el apoyo para pagar la luz y el gas?

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, "los extranjeros que cumplan los requisitos, independientemente de cuándo hayan entrado en los Estados Unidos, pueden recibir los beneficios del programa LIHEAP siempre que cumplan con todos los demás requisitos del programa".