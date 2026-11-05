La medallista olímpica estadounidense Simone Biles sorprendió a sus seguidores con su más reciente publicación de Instagram, en la que presumió su figura atlética con un llamativo bikini rojo.

La selfie formó parte de una recopilación de sus mejores momentos de octubre y llamó la atención porque uso un traje de baño que resaltó su figura.

Para complementar su look, Biles eligió varios accesorios, entre ellos un collar de diamantes, un reloj plateado, pulseras y anillos. Además, optó por llevar el cabello suelto, con un estilo natural y sin maquillaje.

La medallista olímpica también incluyó fotografías junto a su esposo, el jugador de futbol americano Jonathan Owens, quien actualmente juega para los Colts de Indianápolis.

En una de las imágenes, Owens aparece cargando a Simone en medio del campo del Lucas Oil Stadium, después del partido de los Colts contra los Tennessee Titans, celebrado el pasado 18 de octubre.

Para esa ocasión, la gimnasta lució un conjunto blanco de short y playera con el que mostró su apoyo a su esposo.

En la parte delantera de la playera llevaba el número 38, correspondiente a Owens, mientras que en la parte trasera del short aparecía escrito su apellido.

En las demás fotografías, Simone aparece jugando con su perro, a bordo de un avión, junto a sus amigas y su hermana, así como disfrutando de un concierto.

Owens también reaccionó a la publicación con emojis de corazones.

Simone Biles y el desafío de MrBeast

Hace unos días, Simone Biles participó en uno de los desafíos del youtuber MrBeast, que consistía en cruzar barras suspendidas a 30 metros de altura, cada una más estrecha que la anterior.

La barra que le tocó cruzar a la gimnasta medía apenas 3.8 centímetros, menos de la mitad del ancho de la barra en la que compite. Sin embargo, logró superar el desafío sin problemas.

Al final, el dinero acumulado entre ella y los demás participantes ascendió a 250 mil dólares, que decidió donar a la organización benéfica Friends of the Children, dedicada a apoyar a niños en adopción y a su comunidad, según contó en el video.

Biles además explicó que eligió esta organización porque ella también fue adoptada y conoce lo que se siente estar en esa situación.