Tras la muerte del futbolista Jesús de Miguel, luego de recibir un fuerte impacto por parte de Jesús Owono, portero del Andorra, internautas han cuestionado en redes sociales qué sanción podría recibir el guardameta, además de la tarjeta roja que recibió durante el partido del lunes.

De acuerdo con EFE, la Policía Nacional ya abrió una investigación sobre la muerte del delantero.

Pero ¿qué pasará con el portero del Andorra? Aquí te explicamos las posibles consecuencias legales y deportivas.

¿Jesús Owono podría enfrentar un proceso penal por la muerte de Jesús de Miguel?

De acuerdo con EFE, José Luis Sánchez-Jáuregui, fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, consideró "difícil" que "se abra un proceso penal" por la muerte del futbolista del Tenerife, ya que el impacto que recibió "se produjo en un lance del juego".

El fiscal explicó que, de acuerdo con "una doctrina muy antigua" del Tribunal Supremo, "las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles". Sin embargo, señaló que, si hubo "una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego", entonces sí podría ser punible.

Por ello, dijo que habrá que esperar lo que recoja el acta arbitral así como la resolución del Comité de Disciplina Deportiva, que determinará si lo ocurrido fue un caso de "juego peligroso o muy peligroso" y si hubo "intención de hacer daño o no".

Asimismo, el fiscal explicó que, si la familia de Jesús de Miguel no estuviera de acuerdo con la resolución, podría "presentar una denuncia por supuesta agresión con resultado de muerte", lo que daría lugar a una investigación.

No obstante, consideró que "difícilmente pasaría de la calificación de homicidio por imprudencia menos grave".

¿Cuál sería la sanción deportiva de Jesús Owono?

En el ámbito deportivo, Jesús Owono podría recibir una suspensión de varios partidos tras el choque con el delantero de Tenerife.

De acuerdo con MARCA, el artículo 102 del Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contempla una sanción de 4 a 12 partidos de suspensión para los jugadores que se comporten de manera violenta contra un rival y causen lesiones o daños graves.

Sin embargo, la sanción que podría recibir Owono dependerá de la evaluación de lo sucedido, es decir, de cómo ocurrieron los hechos y cuáles fueron las consecuencias.

Jesús Owono cierra su cuenta de Instagram tras la muerte de Jesús de Miguel

Tras el trágico choque que resultó en la muerte de Jesús de Miguel, Owono cerró su cuenta de Instagram debido a los numerosos mensajes de odio que estaba recibiendo por parte de internautas.

De acuerdo con AS, el portero del Andorra se encontraba profundamente afectado por lo sucedido. Incluso, se reportó que fue visto rezando y llorando en los vestidores.